Обвиняемым в убийстве многодетной матери в Псебае продлили арест

В Краснодаре 6 декабря начался суд по делу об изнасиловании и убийстве жительницы поселка Псебай

Краснодарский краевой суд приступил к слушаниям по уголовному делу. Как сообщали Юга.ру, 3 декабря стало известно, что все заседания будут закрыты из-за интимных подробностей в материалах дела.

6 декабря суд продлил арест 20-летнему Савелию Никифорову и 17-летнему Максиму Бондаренко до 23 мая 2019 года, пишет «Интерфакс-Юг».