Обвиняемым в убийстве многодетной матери в Псебае продлили арест
В Краснодаре 6 декабря начался суд по делу об изнасиловании и убийстве жительницы поселка Псебай
Краснодарский краевой суд приступил к слушаниям по уголовному делу. Как сообщали Юга.ру, 3 декабря стало известно, что все заседания будут закрыты из-за интимных подробностей в материалах дела.
6 декабря суд продлил арест 20-летнему Савелию Никифорову и 17-летнему Максиму Бондаренко до 23 мая 2019 года, пишет «Интерфакс-Юг».
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Как сообщали Юга.ру, по подозрению в убийстве и изнасиловании многодетной матери Натальи Дмитриевой задержали парней 17 и 20 лет. Их обвинили по ст. 131 УК РФ (Изнасилование), ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 105 УК РФ (Убийство), ст. 161 (Грабеж у несовершеннолетнего), ст. 158 УК РФ (Кража). 23 ноября дело передали в Краснодарский краевой суд.
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