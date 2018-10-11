Полиция задержала младшего брата Александра Кокорина. За те же драки

Краснодарский край, Вся Россия

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Полиция 11 октября задержала 19-летнего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла

Его задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Кокорина-младшего подозревают в участии в драках. С остальными задержанными проводят следственные действия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. 

Ранее стало известно, что полиция узнала имена всех, кто дрался вместе с Мамаевым и Кокориным. 

Как сообщали Юга.ру, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин оказались под следствием из-за участия в двух потасовках в Москве. Они напали на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала. 

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Футболистов вызвали на допрос 10 октября, после чего Павла Мамаева задержали на 48 часов и отправили в СИЗО. Адвокат Александра Кокорина заявил, что спортсмен участвовал только в драке с Денисом Паком, которую спровоцировал сам чиновник.

Драки Павел Мамаев Полиция ФК «Зенит» ФК «Краснодар» Футбол Хулиганство

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