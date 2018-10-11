Полиция задержала младшего брата Александра Кокорина. За те же драки

Полиция 11 октября задержала 19-летнего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла

Его задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Кокорина-младшего подозревают в участии в драках. С остальными задержанными проводят следственные действия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Ранее стало известно, что полиция узнала имена всех, кто дрался вместе с Мамаевым и Кокориным.

Как сообщали Юга.ру, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин оказались под следствием из-за участия в двух потасовках в Москве. Они напали на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.