Водитель упавшего в море на Тамани автобуса получил 4,5 года колонии

Суд вынес приговор Карапету Микаеляну — водителю, который допустил падение в море автобуса в Темрюкском районе

Приговором Темрюкского районного суда Микаеляна признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Мужчину приговорили к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Уточняется, что Микаелян также на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта.

Второму фигуранту дела, индивидуальному предпринимателю Юрию Вечерадзе, который владел попавшим в ДТП автобусом, продлили арест до 25 апреля. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек, сообщает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, ДТП произошло 25 августа в поселке Волна — с причала в море упал вахтовый автобус с рабочими «Таманьнефтегаза». Погибли 18 человек, пострадали 34. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям. Среди причин аварии называли отказ тормозов и нарушение ПДД.