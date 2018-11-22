ФСБ заявила о предотвращении нескольких нападений на школы после трагедии в Керчи

Крым, Вся Россия

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В Федеральной службе безопасности России заявили о всплеске активности нападений на образовательные учреждения после нападения на колледж в Керчи

Об этом представитель ФСБ Сергей Егоров заявил на заседании в Совете Федерации 22 ноября.

«К сожалению, должен констатировать, что этот случай в Керчи, он действительно дал всплеск. Только в октябре мы предотвратили целый ряд нападений на школы», — цитирует Егорова «Интерфакс».

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Он отметил, что «ситуация очень сложная, очень непростая», и подчеркнул, что законодательство о безопасности образовательных учреждений необходимо совершенствовать.

Как сообщали Юга.ру, 17 октября 18-летний студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу по учащимся и устроил взрыв. После этого он покончил с собой. В результате трагедии погиб 21 человек, еще более 70 пострадали.

Безопасность ФСБ Школа

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