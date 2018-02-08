В Москве арестовали бывшего владельца ФК «Кубань» Олега Мкртчана

В Москве задержали бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» бизнесмена Олега Мкртчана

Мкртчан является акционером «Индустриального союза Донбасса» (ИСД) — второй по величине металлургической корпорации на Украине.

Арест Мкртчана может быть связан с растратой средств, выделенных на проекты ИСД и другие бизнес-проекты бизнесмена, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источники, близкие к украинскому руководству «Индустриального союза Донбасса».

Бывший деловой партнер Мкртчана, депутат Верховной Рады Сергей Тарута подтвердил информацию о задержании бизнесмена, добавив, что его задержали на два месяца для следственных действий.

«Ему предъявляются обвинения в растрате средств, предоставленных государственными банками. Скорее всего, речь идет о кредитных средствах Внешэкономбанка, которые использовались как для развития ИСД, так и для развития других предприятий, которыми Мкртчан владеет в России», — рассказал Сергей Тарута «Украинской правде».

Украинский чиновник отметил, что Мкртчан является не только акционером, но и гендиректором ИСД, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность.

Олег Мкртчан — уроженец Армавира. Контролировал Краснодарский завод металлоконструкций, деревообрабатывающий комбинат в Апшеронске и активы в Армавире.

Имел отношение к управлению тремя футбольными клубами в России, Украине и Армении: краснодарской «Кубанью», донецким «Металлургом»и ереванским «Бананцем», был одним из спонсоров армавирского клуба «Торпедо».

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году, будучи инвестором и акционером «Кубани», Мкртчан безвозмездно передал акции клуба администрации Краснодарского края, заявив, что не в состоянии финансировать команду.