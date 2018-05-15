В Мостовском районе 16-летнего подростка заподозрили в убийстве женщины

Краснодарский край

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В Мостовском районе возбудили уголовное дело после гибели 40-летней местной жительницы

Следствие полагает, что вечером 13 мая 16-летний юноша с местными жителями отдыхал в кафе в поселке Псебай. После он предложил 40-летней знакомой провести ее до дома. Позже он рассказал, что они были пьяны и по пути до дома подросток и женщина поссорились. Он ударил ее камнем по голове, женщина упала. После этого подросток задушил оппонентку, спрятал тело и скрылся. Местные жители услышали шум и вызвали сотрудников полиции, которые нашли тело.

Подозреваемого задержали, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в Темрюке возбудили уголовное дело по факту убийства 71-летнего местного жителя. Следствие полагает, что его зарезал 14-летний юноша.

Мостовский район Убийство
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