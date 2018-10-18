Мамаеву и Кокорину предъявили обвинение в хулиганстве и побоях

Следователи столичного главка полиции предъявили обвинение в побоях и хулиганстве футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и их соучастникам

«А. Кокорину, П. Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ (Побои) и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (Хулиганство). К. Кокорину предъявлены обвинения в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что сегодня в ГСУ ГУ МВД по Москве было передано еще одно уголовное дело по статье «Побои», возбужденное по факту нанесения побоев одному из потерпевших граждан в кафе на Большой Никитской. Его приобщили в двум другим делам.

Как сообщали Юга.ру, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и футболиста Александра Протасовицкого подозревают в участии в двух драках, которые произошли 8 октября в Москве. По версии следствия, они напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллегу Сергею Гайсину, в кафе и избили водителя ведущей Первого канала. На них завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Все они находятся под арестом. Мамаев и Кокорин принесли в суде публичные извинения пострадавшим. Они утверждали, что в обоих случаях — в драке в кафе и около гостиницы «Пекин» — их оскорбляли первыми.

Так же футболисты еще раз принесли свои извинения пострадавшим в ходе очных ставок. Мамаев предложил возместить им моральный и физический ущерб. А Кокорин признал, что оскорблял Пака по национальному признаку.