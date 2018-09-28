Краснодарский суд отправил в СИЗО адвоката Беньяша

Ленинский районный суд Краснодара арестовал на два месяца адвоката Михаила Беньяша, подозреваемого в применении насилия к полицейскому

Интересы Беньяша представляли 11 его коллег. На заседании он рассказал, что у него есть двухмесячный сын, и он не знает, где тот находится, так как его супруга на операции. Защитники задержанного просили избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом. Судья отказала защите почти во всех ходатайствах, не приняла во внимание состояние здоровья правозащитника и наличие у него двухмесячного ребенка. Также суд не допросил ни одного свидетеля защиты и не приобщил к делу видеозапись задержания Беньяша, проигнорировал предложение адвоката Алексея Аванесяна внести залог в 100 тыс. рублей.

Активист Александр Савельев, который присутствовал на заседании, опубликовал речь Беньяша в суде. В ней Беньяш рассказал об обстоятельствах задержания, заявил, что показания, которые дали на него полицейские, полностью не соответствуют действительности. Он отметил, что поведение сотрудников полиции было похоже, скорей, на поведение грабителей. «41-й пленум обязывает суд при решении вопроса о взятии под стражу разрешить вопрос к причастности к вменяемому событию. В данном случае события нет как такового. Поведение так называемых сотрудников полиции более подходит для ночных грабителей, чем для сотрудников МВД. Если бы в России действовала презумпция невиновности (мы знаем, что нет), то дело бы даже не было возбуждено. Недопустимые сомнения в показаниях потерпевших Юрченко и Долгова (полицейских, на которых якобы нападал Беньяш — прим.) прямо опровергаются видеозаписями моего задержания, показаниями моими и очевидца Бархатовой (суд не стал допрашивать Бархатову и приобщать к делу видеозапись — прим.). Но поскольку в России презумпция невиновности отменена как экстремистская норма, то показания потерпевших всегда будут иметь больший вес, чем показания свидетелей и чем видеозапись. Мы все понимаем, почему. Таким образом бандитское государство защищает само себя, закрепляя выученную беспомощность граждан», — сказал Беньяш. С полной версией последнего слова Беньяша можно ознакомиться на сайте «Свободные медиа».

Как сообщали Юга.ру, Беньяша задержали 9 сентября сотрудники полиции в штатском в Краснодаре, куда он приехал из Сочи, чтобы представлять интересы людей в случае их задержания во время акции против повышения пенсионного возраста. В отделе полиции, по словам Беньяша, его избили, адвоката к нему не пускали 7 часов.