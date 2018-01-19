Мэра Махачкалы заподозрили в превышении полномочий с ущербом более 81 млн рублей

Дагестан

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  • Муса Мусаев © Фото пресс-службы администрации Махачкалы

Мэр Махачкалы Муса Мусаев стал фигурантом уголовного дела

Мусаева подозревают в преступлении по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий). По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев незаконно подписал постановление о передаче земельного участка в собственность ОАО «АСПК» за 1,1 млн рублей. При этом Мусаев знал, что участок площадью 17,5 тыс. кв. метров находится в собственности Республики Дагестан.

«На основании незаконного постановления регистрирующим органом в Единый реестр прав внесена запись о государственной регистрации права собственности на данный земельный участок за акционерным обществом. Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 млн рублей», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

В доме и в личном кабинете Мусаева в администрации города проходят обыски, сообщает RT.

Махачкала Превышение полномочий
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