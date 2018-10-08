Минпромторг сообщил о двух пострадавших чиновниках после информации о конфликте с Кокориным и Мамаевым
В Минпромторге РФ прокомментировали инцидент с участием сотрудников ведомства, которых якобы избили футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин
Как сообщали Юга.ру, о драке с участием полузащитника «Краснодара» Мамаева и форварда «Зенита» Кокорина написал телеграм-канал Mash. По информации канала, футболисты с компанией пришли завтракать в кафе, вели себя шумно, мешали окружающим и персонал решил, что они пьяны или находятся под действием наркотиков. Замечание им сделал один из посетителей, в ответ Кокорин и Мамаев оскорбили его, стали бросать в него стулья и избили.
Информацию о конфликте подтвердил источник «Интерфакса». Он сообщил, что в кафе на Арбате «возник словесный конфликт, в ходе которого спортсмены словесно оскорбили госслужащего и ударили его по лицу», но «полученная чиновником травма не представляет угрозы здоровью»,
Позже стало известно, что пострадавшим оказался глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак.
Однако в пресс-службе ведомства сообщили о двух пострадавших — Денисе Паке и гендиректоре научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергее Гайсине.
«Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях Москвы, где им была оказана необходимая помощь», — цитирует сообщение пресс-службы «Говорит Москва».
Отмечается, что пострадавшие обратились с заявлением об инциденте в полицию.
Напомним, накануне «Краснодар» и «Зенит» в Санкт-Петербурге провели матч, который завершился победой хозяев. Автором единственного гола в составе быков стал Павел Мамаев.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.