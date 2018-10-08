Минпромторг сообщил о двух пострадавших чиновниках после информации о конфликте с Кокориным и Мамаевым

В Минпромторге РФ прокомментировали инцидент с участием сотрудников ведомства, которых якобы избили футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин

Как сообщали Юга.ру, о драке с участием полузащитника «Краснодара» Мамаева и форварда «Зенита» Кокорина написал телеграм-канал Mash. По информации канала, футболисты с компанией пришли завтракать в кафе, вели себя шумно, мешали окружающим и персонал решил, что они пьяны или находятся под действием наркотиков. Замечание им сделал один из посетителей, в ответ Кокорин и Мамаев оскорбили его, стали бросать в него стулья и избили.

Информацию о конфликте подтвердил источник «Интерфакса». Он сообщил, что в кафе на Арбате «возник словесный конфликт, в ходе которого спортсмены словесно оскорбили госслужащего и ударили его по лицу», но «полученная чиновником травма не представляет угрозы здоровью»,

Позже стало известно, что пострадавшим оказался глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак.