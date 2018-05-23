В Псебае комиссия МВД проверит работу полиции

Главное управление собственной безопасности МВД начало проверку работы полиции после жестокого убийства женщины в Псебае

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в Краснодарский край направлена комиссия, в состав которой вошли сотрудники ГУСБ, ГУУР, ГУОООП и Оперативного управления МВД России.

«Комиссией будут тщательно изучены все имеющиеся материалы, а также дана оценка действиям должностных лиц, в обязанности которых входит организация профилактической работы с несовершеннолетними на подведомственной территории. В случае выявления фактов нарушений законодательства и ведомственных нормативных актов виновные будут привлечены к ответственности», — цитирует Волк пресс-служба МВД РФ.