Министр труда Кубани уточнил число жителей региона, пострадавших и погибших в керченском колледже

Министр труда и социального развития Краснодарского края Константин Федоренко уточнил число пострадавших и погибших в керченском колледже жителей региона

В Краснодаре 18 октября проходят 24-е духовно-образовательные Кирилло-Мефодиевские чтения. На них Константин Федоренко сообщил журналистам, что в результате взрывов и стрельбы в Керченском политехническом колледже пострадали девять детей из Краснодарского края. Один человек из Темрюка погиб.