Министр труда Кубани уточнил число жителей региона, пострадавших и погибших в керченском колледже

Краснодарский край, Крым

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Министр труда и социального развития Краснодарского края Константин Федоренко уточнил число пострадавших и погибших в керченском колледже жителей региона

В Краснодаре 18 октября проходят 24-е духовно-образовательные Кирилло-Мефодиевские чтения. На них Константин Федоренко сообщил журналистам, что в результате взрывов и стрельбы в Керченском политехническом колледже пострадали девять детей из Краснодарского края. Один человек из Темрюка погиб.

Как сообщали Юга.ру, 17 октября в колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. Выяснилось, что в студентов стрелял 18-летний Владислав Росляков. После этого он покончил с собой. По последним данным, количество погибших увеличилось до 21 человека. В Крыму объявили трехдневный траур. Похороны погибших пройдут 19 октября.

Взрыв Крым Министерство труда и социальной защиты России смерть Стрельба Убийство

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