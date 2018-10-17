СК установил личность исполнителя массового убийства в Керчи. Он покончил с собой
Следственный комитет РФ установил личность человека, который расстрелял людей 17 октября в колледже в Керчи
По данным СК, им оказался 18-летний Владислав Росляков, студент четвертого курса учебного заведения, в котором произошло ЧП. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в одном из помещений колледжа.
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Сейчас известно о 17 погибших, сообщает пресс-служба СК России. Во время первоначального осмотра установлено, что погибшие скончались от огнестрельных ранений. Глава республики Сергей Аксенов ранее говорил о 18 жертвах.
Как писали Юга.ру, телеграм-канал Mash опубликовал фотографии предполагаемого организатора взрыва. Один из кадров сделан на территории колледжа перед произошедшим.
Ранее сообщалось, что утром 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. Представители инфоцентра Национального антитеррористического комитета рассказали, что сработала бомба.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и сообщил, что бомба взорвалась в столовой колледжа. Позже уголовное дело переквалифицировали на убийство двух или более лиц.
В связи с трагедией глава региона объявил о трехдневном трауре в Крыму.
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