«Я 15 лет отдал спорту и не являюсь хулиганом и рецидивистом». Как проходил суд над Мамаевым и Кокориным

В Тверском районном суде Москвы 5 декабря состоялось судебное заседание по делу хавбека «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина

На заседании присутствовали родители задержанных спортсменов и жена футболиста «быков» Алана Мамаева, передает «Чемпионат».

По данным Sports.ru, Павел Мамаев получил положительную характеристику от «Краснодара», Александр Кокорин — от «Локомотива». В письме от черно-зеленых говорится, что Мамаев оплатил сотруднице клуба операцию за границей, о чем раньше не знали его адвокаты. Медиадиректор «Краснодара» Ольга Городжанова сказала порталу Юга.ру, что не располагает информацией о характеристике полузащитника от клуба. В пресс-службе «быков» отказались комментировать ситуацию с Павлом Мамаевым. В суде Мамаев заявил, что согласен на домашний арест в Краснодаре или в поселке Шишкин Лес в Новой Москве, и предложил внести залог 5 млн рублей.

Футболист «быков» обратил внимание на то, что их с Кокориным обвиняют по ч. 2 ст. 213 (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), однако на видео можно увидеть, что драка была спонтанной, а не спланированной. «На очной ставке с Паком потерпевший сказал, что претензий у него нет, я его не бил и не оскорблял, поэтому не признаю причастности к этому делу», — заявил Мамаев.

Он подчеркнул позицию следователей, которые считают, будто он опасен и будет скрываться. Спортсмен напомнил, что с первого дня расследования они с Кокориным сотрудничали со следствием, сами пришли в ГСУ, помогли найти свидетелей. «Я 15 лет отдал профессиональному спорту и не являюсь хулиганом и рецидивистом. Я сдал загранпаспорта, все мои данные есть. Я согласен на любую меру пресечения, кроме ареста. В наших интересах закончить процесс как можно быстрее, мы способствуем поиску свидетелей, которых следствие найти не может. Мы ему не мешаем», — резюмировал Мамаев.

Алана Мамаева сказала, что не против того, чтобы ее муж жил в их квартире в Краснодаре, если суд изменит меру пресечения.

Александр Кокорин заявил, что суд избрал слишком суровую меру наказания, и подчеркнул, что является узнаваемым в России человеком и скрываться не собирается. Адвокат сказал, что ни один из пунктов обвинения не доказывает вину его подзащитного.

«Стоит ли удерживать под стражей моего подзащитного, у которого есть определенные заслуги перед страной?!» — сказал юрист.

Адвокат еще одного арестованного по делу футболиста Александра Протасовицкого и брата игрока «Зенита» Кирилла Кокорина сообщил, что его подзащитные частично раскаиваются. По его словам, достаточно того, что они провели под стражей два месяца.

Как писали Юга.ру, в отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). По версии следствия, они напали на чиновника Минпромторга и его коллегу, а также избили водителя ведущей Первого канала. Тверской суд Москвы арестовал спортсменов 11 октября сроком на два месяца, в начале ноября срок следствия продлили до февраля 2019 года.