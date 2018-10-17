В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим при взрыве в колледже

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Глава Крыма Сергей Аксенов 17 октября объявил о трехдневном трауре в связи со взрывом в керченском колледже

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«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже. Потрясен этой страшной трагедией, разделяю вашу боль и скорбь», — написал глава республике в фейсбуке.

В связи с трагедией с 18 по 21 октября на полуострове будет траур.

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Как сообщали Юга.ру, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве. В Керчи после взрыва запустили горячую линию. 

Изначально предполагалось, что в колледже взорвался газ. Позже НАК сообщил, что там сработало взрывное устройство. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия теракта рассматривается в качестве причины взрыва.

Крым Сергей Аксенов Теракт Траур

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