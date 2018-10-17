В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим при взрыве в колледже

Глава Крыма Сергей Аксенов 17 октября объявил о трехдневном трауре в связи со взрывом в керченском колледже

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже. Потрясен этой страшной трагедией, разделяю вашу боль и скорбь», — написал глава республике в фейсбуке.

В связи с трагедией с 18 по 21 октября на полуострове будет траур.