Бывшего мэра Махачкалы осудили на четыре года

Советский районный суд Махачкалы 15 октября вынес приговор экс-мэру Махачкалы Мусе Мусаеву по делу о превышении полномочий

По данным следствия, чиновник нанес бюджету Дагестана ущерб на сумму 80 млн рублей. В марте 2016 года Мусаев незаконно подписал постановление о передаче земельного участка площадью около 17,5 тыс. кв. метров в собственность ОАО «АСПК» за 1,1 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, 19 января против Мусаева возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Его арестовали в тот же день, позднее этапировали в Ессентуки.

В мае Ессентукский городской суд продлил срок заключения под стражей бывшему мэру Махачкалы на два месяца.

Советский районный суд Махачкалы 15 октября приговорил Мусаева к четырем годам колонии общего режима. Еще три года бывшему чиновнику запрещено занимать должности гражданской и муниципальной службы, передает ТАСС.