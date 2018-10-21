Количество пострадавших в керченском колледже достигло 73 человек

Крым

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Всего во время стрельбы и взрыва в Керчи пострадало 73 человека

Об этом рассказали в Крымском центре медицины катастроф, пишет РИА «Новости». Из 73 пострадавших в больницах остаются 46 человек.

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Как сообщали Юга.ру, днем 17 октября в колледже произошел взрыв, также была слышна стрельба. Выяснилось, что в студентов стрелял 18‑летний студент четвертого курса Владислав Росляков. Он же накануне взрыва оставил в столовой рюкзак. После Росляков покончил с собой — его тело нашли в библиотеке колледжа.

По последним данным, количество погибших увеличилось до 21 человека. Пятеро пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии.

Взрыв Крым Стрельба Убийство

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Количество пострадавших в керченском колледже достигло 73 человек
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