Количество пострадавших в керченском колледже достигло 73 человек
Всего во время стрельбы и взрыва в Керчи пострадало 73 человека
Об этом рассказали в Крымском центре медицины катастроф, пишет РИА «Новости». Из 73 пострадавших в больницах остаются 46 человек.
Как сообщали Юга.ру, днем 17 октября в колледже произошел взрыв, также была слышна стрельба. Выяснилось, что в студентов стрелял 18‑летний студент четвертого курса Владислав Росляков. Он же накануне взрыва оставил в столовой рюкзак. После Росляков покончил с собой — его тело нашли в библиотеке колледжа.
По последним данным, количество погибших увеличилось до 21 человека. Пятеро пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии.
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