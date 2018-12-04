Родители утонувшего в ливневке в Сочи ребенка согласились закрыть уголовное дело за 150 тыс. рублей

Прокуратура прекратила уголовное расследование по факту гибели ребенка в ливневой канализации в Лазаревском районе Сочи

Телеканал «360» сообщил со ссылкой на источник в суде, что уголовное дело против хозяина гостиницы, возле которой утонул ребенок, было прекращено в связи с примирением сторон. Судья удовлетворил ходатайство за компенсацию в размере 150 тыс. рублей.

«Лазаревский районный суд удовлетворил ходатайство потерпевших о прекращении уголовного дела по факту гибели семилетнего мальчика в ливневом коллекторе в Сочи», — сказал представитель пресс-службы.

Об этом порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Заседание суда состоялось в Сочи 4 декабря.

Как писали Юга.ру, 3 августа в Лазаревском районе Сочи во время сильного дождя мальчик упал в ливневую канаву на улице Октябрьской и его унесло потоком. Позже тело ребенка нашли в море.

В администрации Сочи заявили, что решетка на ливневый коллектор не предусмотрена конструкцией. В мэрии подчеркнули, что бабушка, которая жила с внуком в гостинице напротив места трагедии, знала о том, что на улице есть канава, а штормовые предупреждения о ливнях и грозах распространяли за несколько суток.

Краевая прокуратура установила, что хозяин гостиницы переделывал ливневку. На ней должен был быть щит, но в день трагедии его там не оказалось. Против владельца гостиницы возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Мужчина признал свою вину.

20 ноября против заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации сочинского МУП «Водосток» завели уголовное дело о халатности.