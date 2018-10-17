НАК: В колледже Керчи сработало взрывное устройство

В Керченском политехническом колледже днем 17 октября произошел подрыв неустановленного взрывного устройства

Об этом заявили в инфоцентре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Специалисты устанавливают причины произошедшего. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, сообщает ТАСС.

Как писали Юга.ру, в полдень 17 октября в Керченском политехническом колледже на улице Войкова, 1 произошел взрыв, в результате которого 10 человек погибли и около 50 пострадали, из них 20 человек доставили в городскую больницу № 1 с травмами средней тяжести.

По словам очевидцев, перед взрывом в колледже произошла стрельба.