Плюшевый сюрприз: Йокими вернулись в «Пятёрочку» в зимнем стиле и с розыгрышем смартфонов

Коллекция плюшевых игрушек Йокими пополнилась новыми персонажами в зимнем стиле. Покупатели в магазинах «Пятёрочка» смогут собрать 16 героев, а также поучаствовать в розыгрыше премиальных смартфонов. Йокими возвращаются В этот раз плюшевая компания собралась в преддверии зимних праздников, чтобы добавить немного волшебства в привычные походы за покупками. В новой коллекции — 16 мягких игрушек с совершенно разными характерами. Например, Снежа — почти светская львица, только зайка, Ути Юти за день успевает пережить весь спектр эмоций, Тоу Лян не расстается с балалайкой даже в ванной, а Деда Фрост появляется внезапно, уходит вовремя и работать готов не чаще одного дня в году. Главная интрига — заранее неизвестно, какой именно Йокими окажется в коробке. Каждое открытие превращается в маленький сюрприз: можно искать любимого персонажа, собирать всю коллекцию или обмениваться повторяющимися героями с друзьями.

Собрание героев Игрушки представлены эксклюзивно в торговой сети: пополнить коллекцию можно в участвующих в акции магазинах «Пятёрочка», а также через сервис «Пятёрочка Доставка». При покупке товаров на сумму от 1000 рублей в одном чеке с картой «Х5 Клуба» плюшевую игрушку можно приобрести за 399 рублей вместо 799 рублей. Сумма покупки учитывается после применения всех скидок и акций. По специальной цене доступна одна игрушка в чеке. Акция продлится до 25 января 2027 года.