Плюшевый сюрприз: Йокими вернулись в «Пятёрочку» в зимнем стиле и с розыгрышем смартфонов
Коллекция плюшевых игрушек Йокими пополнилась новыми персонажами в зимнем стиле. Покупатели в магазинах «Пятёрочка» смогут собрать 16 героев, а также поучаствовать в розыгрыше премиальных смартфонов.
Йокими возвращаются
В этот раз плюшевая компания собралась в преддверии зимних праздников, чтобы добавить немного волшебства в привычные походы за покупками. В новой коллекции — 16 мягких игрушек с совершенно разными характерами. Например, Снежа — почти светская львица, только зайка, Ути Юти за день успевает пережить весь спектр эмоций, Тоу Лян не расстается с балалайкой даже в ванной, а Деда Фрост появляется внезапно, уходит вовремя и работать готов не чаще одного дня в году.
Главная интрига — заранее неизвестно, какой именно Йокими окажется в коробке. Каждое открытие превращается в маленький сюрприз: можно искать любимого персонажа, собирать всю коллекцию или обмениваться повторяющимися героями с друзьями.
Собрание героев
Игрушки представлены эксклюзивно в торговой сети: пополнить коллекцию можно в участвующих в акции магазинах «Пятёрочка», а также через сервис «Пятёрочка Доставка».
При покупке товаров на сумму от 1000 рублей в одном чеке с картой «Х5 Клуба» плюшевую игрушку можно приобрести за 399 рублей вместо 799 рублей. Сумма покупки учитывается после применения всех скидок и акций. По специальной цене доступна одна игрушка в чеке. Акция продлится до 25 января 2027 года.
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Делать добро
Новая коллекция Йокими участвует в благотворительности — с каждой проданной игрушки «Пятёрочка» будет перечислять 5 рублей в благотворительный фонд «Выручаем». Собранные средства направят на продуктовую помощь мамам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Таким образом, пополняя собственную коллекцию, покупатели смогут поддержать тех, кому сейчас особенно нужна помощь.
Удача — это к смартфону
Среди 16 персонажей есть один особенный — Апель Син. Тем, кому он попадется, вместе с игрушкой достанется карточка с промокодом, которая дает возможность участвовать в розыгрыше одного из шести премиальных смартфонов.
Знакомиться с новыми Йокими и начать собирать свою плюшевую компанию можно уже сейчас — большая коллекция начинается с первой игрушки. С подробными условиями участия в акции и розыгрыше призов, а также списком магазинов, не участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте yokimi2.5ka.ru.