Колледж в Керчи возобновил работу после взрыва

В Керченском политехническом колледже, в котором были стрельба и взрыв, 23 октября возобновили занятия

Студенты занимаются в другом корпусе учебного заведения. Сейчас для них проводят классные часы. После трагедии с ними проводили психологические беседы, сообщает RT.

Министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Конов сообщил, что в пострадавшем от взрыва здании планируют провести капитальный ремонт.

По его словам, после первичного осмотра специалисты выяснили, что несущие конструкции корпуса оказались неповрежденными. Но окончательный вывод сделают после более детального обследования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства образования Крыма.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области агентству сообщили, что угрозы обрушения здания колледжа после взрыва нет.