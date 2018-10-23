Колледж в Керчи возобновил работу после взрыва
В Керченском политехническом колледже, в котором были стрельба и взрыв, 23 октября возобновили занятия
Студенты занимаются в другом корпусе учебного заведения. Сейчас для них проводят классные часы. После трагедии с ними проводили психологические беседы, сообщает RT.
Министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Конов сообщил, что в пострадавшем от взрыва здании планируют провести капитальный ремонт.
По его словам, после первичного осмотра специалисты выяснили, что несущие конструкции корпуса оказались неповрежденными. Но окончательный вывод сделают после более детального обследования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства образования Крыма.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области агентству сообщили, что угрозы обрушения здания колледжа после взрыва нет.
Как писали Юга.ру, 17 октября в Керченском политехническом колледже студент открыл стрельбу и устроил взрыв. Его тело нашли в здании учебного заведения, он покончил с собой.
Всего погиб 21 человек, еще 73 пострадали.
Следственный комитет изначально возбудил уголовное дело о теракте. Однако в дальнейшем его переквалифицировали на убийство двух или более лиц.
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