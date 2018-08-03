В Сочи ищут ребенка, которого унесло в море

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 3 августа ищут ребенка, которого унесло в море в районе поселка Лазаревского

В 13:50 в Южный спасательный отряд МЧС поступило сообщение о происшествии. Очевидцы рассказали, что в поселке Лазаревском ребенок упал в ручей, затем его унесло в море. 

По данным пресс-службы ЮРПСО МЧС России, к месту происшествия незамедлительно выехали две группы спасателей Лазаревского подразделения. Сейчас поиск ведут с берега и в акватории моря.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России, до конца суток 3 августа и 4 августа в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, град, шквалистый ветер до 20-22 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды. Есть риск схода селей. Возможны смерчи на море.

Розыск людей Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи мальчика, упавшего в ливневку, нашли мертвым в море
В Ростове реконструкция моста на улице Малиновского обойдется в 2,7 млрд рублей
В Сочи ищут ребенка, которого унесло в море
В Краснодаре будут судить сотрудника РЖД за взятку более 1 млн рублей от подрядчика стройки Крымского моста
В ДТП в Дагестане погибли три человека
В Ростове на улице у дома нашли тело женщины

Лента новостей

Статьи

Что такое агрострахование и почему оно необходимо фермерам?

Статьи

Трекинг к озерам, йога на берегу моря, прогулка по каньону

Чем заняться в выходные 4–5 августа

Статьи

«Напоролись на скрепы». На KUBANA-2013 Bloodhound Gang не пустили на сцену

С тех пор они не дают концертов уже пять лет, а фестиваля больше нет

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале