В Сочи ищут ребенка, которого унесло в море

В Сочи 3 августа ищут ребенка, которого унесло в море в районе поселка Лазаревского

В 13:50 в Южный спасательный отряд МЧС поступило сообщение о происшествии. Очевидцы рассказали, что в поселке Лазаревском ребенок упал в ручей, затем его унесло в море.

По данным пресс-службы ЮРПСО МЧС России, к месту происшествия незамедлительно выехали две группы спасателей Лазаревского подразделения. Сейчас поиск ведут с берега и в акватории моря.