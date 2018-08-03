В Сочи ищут ребенка, которого унесло в море
В Сочи 3 августа ищут ребенка, которого унесло в море в районе поселка Лазаревского
В 13:50 в Южный спасательный отряд МЧС поступило сообщение о происшествии. Очевидцы рассказали, что в поселке Лазаревском ребенок упал в ручей, затем его унесло в море.
По данным пресс-службы ЮРПСО МЧС России, к месту происшествия незамедлительно выехали две группы спасателей Лазаревского подразделения. Сейчас поиск ведут с берега и в акватории моря.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России, до конца суток 3 августа и 4 августа в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, град, шквалистый ветер до 20-22 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды. Есть риск схода селей. Возможны смерчи на море.
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