Вице-мэру Сочи продлили арест на три месяца

Басманный суд Москвы продлил арест вице-мэру Сочи Сергею Юрину, обвиняемому в коррупции

В отношении Юрина удовлетворено ходатайство о продлении на три месяца содержания под стражей. Чиновник будет находиться под арестом до 15 марта 2019 года. Защита Юрина заявила о намерении обжаловать решение суда, передает ТАСС .

Как сообщали Юга.ру, в октябре в администрации Сочи провели обыски, после чего были задержаны вице-мэр Сергей Юрин и бывший замглавы города Анатолий Рыков.

Позже Юрина и нескольких бывших и нынешних чиновников курорта арестовали и предъявили им обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).