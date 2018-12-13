Вице-мэру Сочи продлили арест на три месяца
Басманный суд Москвы продлил арест вице-мэру Сочи Сергею Юрину, обвиняемому в коррупции
В отношении Юрина удовлетворено ходатайство о продлении на три месяца содержания под стражей. Чиновник будет находиться под арестом до 15 марта 2019 года. Защита Юрина заявила о намерении обжаловать решение суда, передает ТАСС.
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Как сообщали Юга.ру, в октябре в администрации Сочи провели обыски, после чего были задержаны вице-мэр Сергей Юрин и бывший замглавы города Анатолий Рыков.
Позже Юрина и нескольких бывших и нынешних чиновников курорта арестовали и предъявили им обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).
Сергей Юрин занимал должность заместителя главы Сочи с 2009 года. В августе 2018-го его назначили первым вице-мэром курорта.
Рекомендации Афиши Юга.ру и издательства «Эксмо»
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