В Дагестане чиновников и айтишников осудили за накрутку голосования через «Госуслуги»
В Дагестане пятеро фигурантов взломали аккаунты 6 тыс. жителей, чтобы накрутить голоса за проекты благоустройства
6 ноября объединенная пресс-служба судов Дагестана сообщила, что в Каспийске вынесли приговор пяти участникам схемы по неправомерному доступу к персональным данным граждан (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Среди осужденных — чиновники городской администрации, сотрудник МФЦ и программист частной компании.
По данным пресс-службы, в мае 2023 года во время голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» чиновники решили накрутить показатели. Для этого программист по просьбе начальника отдела МФЦ Дагестана выгрузил данные 6 тыс. жителей Каспийска. К их логинам и СНИЛС сгенерировали временные пароли для входа на «Госуслуги» без ведома владельцев.
Слитые учетные записи передали в мэрию: голосование от имени горожан организовали со служебных IP-адресов администрации и одной из местных школ.
Суд признал всех фигурантов виновными и назначил:
- первому замглавы мэрии Каспийска, а также замглавы — по два года ограничения свободы с запретом на госслужбу на два года;
- начальнику отдела информационной безопасности мэрии — год ограничения свободы с запретом на госслужбу на год;
- начальнику проектного отдела МФЦ Дагестана и программисту — по полтора года ограничения свободы.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде Дагестана.
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