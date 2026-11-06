В Дагестане чиновников и айтишников осудили за накрутку голосования через «Госуслуги»

В Дагестане пятеро фигурантов взломали аккаунты 6 тыс. жителей, чтобы накрутить голоса за проекты благоустройства

По данным пресс-службы, в мае 2023 года во время голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» чиновники решили накрутить показатели. Для этого программист по просьбе начальника отдела МФЦ Дагестана выгрузил данные 6 тыс. жителей Каспийска. К их логинам и СНИЛС сгенерировали временные пароли для входа на «Госуслуги» без ведома владельцев.

6 ноября объединенная пресс-служба судов Дагестана сообщила , что в Каспийске вынесли приговор пяти участникам схемы по неправомерному доступу к персональным данным граждан (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Среди осужденных — чиновники городской администрации, сотрудник МФЦ и программист частной компании.

Слитые учетные записи передали в мэрию: голосование от имени горожан организовали со служебных IP-адресов администрации и одной из местных школ.

Суд признал всех фигурантов виновными и назначил:

первому замглавы мэрии Каспийска, а также замглавы — по два года ограничения свободы с запретом на госслужбу на два года;

начальнику отдела информационной безопасности мэрии — год ограничения свободы с запретом на госслужбу на год;

начальнику проектного отдела МФЦ Дагестана и программисту — по полтора года ограничения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде Дагестана.