В Дагестане чиновников и айтишников осудили за накрутку голосования через «Госуслуги»

Дагестан

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  • © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com
    © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com

В Дагестане пятеро фигурантов взломали аккаунты 6 тыс. жителей, чтобы накрутить голоса за проекты благоустройства

6 ноября объединенная пресс-служба судов Дагестана сообщила, что в Каспийске вынесли приговор пяти участникам схемы по неправомерному доступу к персональным данным граждан (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Среди осужденных — чиновники городской администрации, сотрудник МФЦ и программист частной компании.

По данным пресс-службы, в мае 2023 года во время голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» чиновники решили накрутить показатели. Для этого программист по просьбе начальника отдела МФЦ Дагестана выгрузил данные 6 тыс. жителей Каспийска. К их логинам и СНИЛС сгенерировали временные пароли для входа на «Госуслуги» без ведома владельцев.

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Суд признал всех фигурантов виновными и назначил:

  • первому замглавы мэрии Каспийска, а также замглавы — по два года ограничения свободы с запретом на госслужбу на два года;
  • начальнику отдела информационной безопасности мэрии — год ограничения свободы с запретом на госслужбу на год;
  • начальнику проектного отдела МФЦ Дагестана и программисту — по полтора года ограничения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде Дагестана.

Как писали Юга.ру, в Дагестане завели дело на экс-чиновника Минздрава, который купил питание на 143 млн вместо лекарств.

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