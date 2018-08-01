Бывшему ректору КубГТУ грозит до десяти лет заключения
Дело экс-ректора Кубанского государственного технологического университета Татьяны Бархатовой, обвиняемой в мошенничестве, направили в суд
В среду, 1 августа, ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении «сотрудницы одного из региональных вузов». Обстоятельства дела совпадают с тем, что ранее было известно о задержании бывшего ректора КубГТУ Татьяны Бархатовой.
Как писали Юга.ру, 21 февраля Бархатова стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. На следующий день ее задержали и арестовали на два месяца.
По данным следствия, осенью 2014 года Бархатова, будучи проректором вуза, вступила в сговор с Магомедом Алиевым — исполнительным директором Межрегиональной молодежной общественной организации «Содружество» в Москве.
Предполагается, что они похитили деньги, которые Минобразования выделило КубГТУ в виде субсидии. Средства предназначались для проведения мероприятия «Горная школа молодых блогеров и журналистов содружества», разработанного Алиевым.
Следствие считает, что основная часть средств была присвоена Бархатовой и Алиевым, а в отчеты по мероприятию были внесены ложные сведения.
Ущерб составил более 2 млн. рублей. Бархатову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Женщину задержали при участии УФСБ России по Краснодарскому краю. Ей грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД.
Татьяна Бархатова стала ректором КубГТУ 16 февраля 2017 года. Ранее она занимала должность проректора по международной деятельности и молодежной политике.
Татьяна Бархатова — доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой технологии продуктов питания животного происхождения. Имеет звание Почетного работника высшего профессионального образования РФ.
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