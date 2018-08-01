Бывшему ректору КубГТУ грозит до десяти лет заключения

Дело экс-ректора Кубанского государственного технологического университета Татьяны Бархатовой, обвиняемой в мошенничестве, направили в суд

В среду, 1 августа, ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении «сотрудницы одного из региональных вузов». Обстоятельства дела совпадают с тем, что ранее было известно о задержании бывшего ректора КубГТУ Татьяны Бархатовой.

Как писали Юга.ру, 21 февраля Бархатова стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. На следующий день ее задержали и арестовали на два месяца.

По данным следствия, осенью 2014 года Бархатова, будучи проректором вуза, вступила в сговор с Магомедом Алиевым — исполнительным директором Межрегиональной молодежной общественной организации «Содружество» в Москве.

Предполагается, что они похитили деньги, которые Минобразования выделило КубГТУ в виде субсидии. Средства предназначались для проведения мероприятия «Горная школа молодых блогеров и журналистов содружества», разработанного Алиевым.

Следствие считает, что основная часть средств была присвоена Бархатовой и Алиевым, а в отчеты по мероприятию были внесены ложные сведения.