Адвоката Беньяша выпустили из-под стражи под залог
В Краснодаре арестованного адвоката Михаила Беньяша 23 октября выпустили из СИЗО под залог в 600 тыс. рублей
Обновление: Залог за Беньяша внесет адвокатская палата Краснодарского края
Его арест обжаловали в Краснодарском краевом суде. Признать решение о заключении Беньяша под стражу незаконным попросила и прокуратура. Заседание по апелляции началось 22 октября, далее судья объявил перерыв. Как сообщил журналист портала Юга.ру из зала суда, потерпевшие пришли на второй день заседания, но в зал заходить не стали. Михаил Беньяш принимал участие в суде по видеосвязи.
Адвокат Беньяша Александр Попков в своей речи настаивал, что его подзащитному нет надобности скрываться от следствия.
«Ему некуда скрываться. Уже 9 сентября он знал, что в отношении него поводятся оперативно-разыскные мероприятия, но он не скрылся. Ему незачем это делать. Возможно, главное дело его жизни проводится сейчас и здесь. Прятаться — не дело Михаила Михайловича. У Михаила есть ребенок (младенец). Прятаться с ним или бросать ребенка на жену (которая должна будет его обеспечивать) не позволит ему ни совесть, ни жена. У него есть недостроенный дом, бытовые проблемы, которые без него не решать семье. Профессиональная гордость и желание доказать свою правоту в этом деле не дадут ему скрыться. Шаблонное стандартное и бессовестное решение было вынесено и должно быть отменено», — сказал адвокат.
Беньяш выступил с речью после того, как его защита выразила свою позицию.
«Вместо того чтобы испугаться в тюрьме, я очень сильно разозлился. Теперь у меня есть железобетонная вера в то, что я все делаю правильно. Я уже охрип объяснять, что не занимаюсь политикой. Я защищаю людей, используя для этого правду. В первом случае была масштабная полицейская провокация. Второй [случай] — анекдот. Нарушение первое: процесс не был публичным. Второе — судья отказалась приобщать и исследовать доказательства непричастности (видеозаписи задержания, точнее, провокации). Третье всплыло при исследовании постановления — оно немотивированное. Четвертое — ни один из судов не дал оценку доводам о том, что меня били и пытали. О том, что я шесть часов просидел в очень плотных и крепко застегнутых наручниках. Я адвокат, и за меня вступилась [Федеральная палата адвокатов]. А что в таких случаях делать обычному человеку? Я требую не жалости, а правосудия. Я снова убедился, что в России существует то правосудие, которое создаем мы сами. Я не согласен ни с какими домашними арестами. У меня дома семья и сын, которым нужен отец и кормилец, а не домашний арестант. За всю мою карьеру с 2006 года на меня не поступало ни одной жалобы от клиентов. Это говорит о том, что я делаю все правильно. У всех есть духовные скрепы. Право на защиту — моя духовная скрепа. И мне не будет стыдно перед сыном, что я говорю сегодня это через решетку. Для меня большая честь получить поддержку ФПА. Но еще большая честь — получить поддержку от моих подзащитных, которые нуждаются в моей помощи. Что бы ни произошло, я спокоен и уверен», — сказал адвокат.
Суд постановил изменить решение Ленинского районного суда — апелляционные жалобы удовлетворить частично. Беньяша освободят из-под стражи немедленно после внесения залога в 600 тыс. рублей. Без внесения залога адвокат останется под стражей.
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В отношении Беньяша возбудили два уголовных дела — о применении насилия к полицейскому, ст. 318 УК РФ (адвокат якобы укусил за руку одного полицейского и ударил локтем по лицу другого во время задержания 9 сентября, при этом Федеральная палата адвокатов обнаружила расхождения в рапортах полицейских), и воспрепятствовании правосудию, ст. 294 УК РФ (в мае на судебном заседании он «неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи» и продолжал нарушать порядок в холле суда). Ленинский районный суд Краснодара 28 сентября арестовал Беньяша на два месяца.
Федеральная палата адвокатов 22 октября попросила прокурора Краснодарского края Сергея Табельского взять дело Беньяша под личный контроль.
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