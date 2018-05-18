Следствие ищет свидетелей убийства женщины в Мостовском районе
Следственный комитет ищет свидетелей убийства 40-летней жительницы поселка Псебай Мостовского района
Всех свидетелей и очевидцев, которые обладают какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, просят обратиться в следственные органы: поселок Мостовской, улица Горького, 135 А, по телефону: 8-928-444-82-12 или телефону доверия (861) 267-35-26.
«Вся полученная информация будет детально исследована, проверена и учтена при производстве предварительного расследования по уголовному делу с целью установления полной и объективной картины случившегося», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, по версии следствия, вечером 13 мая 16-летний юноша с местными жителями отдыхал в кафе в поселке Псебай. После он предложил 40‑летней знакомой провести ее до дома. Позже он рассказал, что они были пьяны и по пути до дома подросток и женщина поссорились. Он ударил ее камнем по голове, женщина упала. После этого подросток задушил оппонентку, спрятал тело и скрылся. Местные жители услышали шум и вызвали сотрудников полиции, которые нашли тело. В рамках расследования назначены судебно-медицинская и генетические экспертизы.
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