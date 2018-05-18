Следствие ищет свидетелей убийства женщины в Мостовском районе

Следственный комитет ищет свидетелей убийства 40-летней жительницы поселка Псебай Мостовского района

Всех свидетелей и очевидцев, которые обладают какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, просят обратиться в следственные органы: поселок Мостовской, улица Горького, 135 А, по телефону: 8-928-444-82-12 или телефону доверия (861) 267-35-26.

«Вся полученная информация будет детально исследована, проверена и учтена при производстве предварительного расследования по уголовному делу с целью установления полной и объективной картины случившегося», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.