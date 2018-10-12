СМИ сообщили об аресте еще одного футболиста по делу Мамаева и Кокорина

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Тверской суд Москвы арестовал до 8 декабря игрока любительской футбольной лиги Александра Протасовицкого

СМИ сообщают, что он — четвертый фигурант дела о драке с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина. В отношении Протасовицкого возбуждено дело по той же статье, что и в отношении футболистов — ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Однако «Медиазоне» пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко отказалась подтвердить, что Протасовицкий связан с уголовным делом против Кокорина и Мамаева. В пресс-службе ГУ МВД по Москве также сказали, что данных о Протасовицком у них нет.

Как сообщали Юга.ру, 11 октября Тверской суд Москвы арестовал на два месяца — до 8 декабря — Мамаева, Кокорина и его младшего брата Кирилла. Они оказались под следствием из-за участия в двух инцидентах в Москве: нападении на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала. 

На футболистов завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Их вызвали на допрос 10 октября, после чего задержали на 48 часов. Позже за эти же инциденты задержали младшего брата Кокорина.

Суд Хулиганство

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СМИ сообщили об аресте еще одного футболиста по делу Мамаева и Кокорина
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