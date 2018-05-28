«Все началось три года назад, когда штат полиции сократили». Репортаж Юга.ру из поселка Псебай, где произошло жестокое убийство женщины

15 мая стало известно о жестоком убийстве 40-летней матери пятерых детей Натальи Дмитриевой в поселке Псебай Мостовского района. В убийстве подозреваются 16-летний подросток и его друзья, которые ранее встретили Наталью в кафе «Ивушка». Они якобы предложили проводить ее домой.

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Убийство вызвало широкий общественный резонанс. Местные жители вышли на митинг с требованием справедливого и прозрачного расследования и обвинили местные правоохранительные органы в попытке «замять» дело. 21 мая глава Псебайского городского поселения Павел Жарков ушел в отставку. 24 мая для встречи с сельчанами в Псебай приехал старший помощник главы Следственного комитета России Игорь Комиссаров — к расследованию подключились сотрудники центрального аппарата СК. Журналисты Юга.ру Серафима Чичёва и Елена Синеок побывали на встрече и посмотрели, как живет поселок Псебай, взбудораженный и преступлением, и небывалым вниманием.

Вечная необустроенность Примерно четыре часа пути (или 250 км) отделяют поселок от краевого центра. Последний час — езда по извилистым предгорным дорогам. Многие федеральные СМИ описали Псебай как забытую богом глушь. В реальности это поселок городского типа, где живут 13 тыс. человек, и далеко не самый глухой населенный пункт Кубани: население большей части станиц в крае не дотягивает и до 5 тыс. человек. По территории Псебая проходит Скалистый хребет, поселок давно облюбовали любители походов и маунтинбайка. Здесь ежегодно проводятся крупные соревнования по велоспорту, в том числе этап Кубка России и один из туров чемпионата России по апхиллу — одному из видов гонки по горной местности.

Псебай мог бы быть одним из центров горного туризма края, но состояние поселка говорит о том, что бюджета на реализацию таких амбиций у властей нет. Большая часть дорог — разбиты. Это даже не гравийка, а просто раскатанная земля. Центр Псебая — небольшая площадь с традиционным памятником Ленину и маленьким фонтаном, огороженным черным забором. Недалеко находится то самое кафе «Ивушка».

Резонансное убийство стало для местных жителей возможностью рассказать свои истории, обратить внимание властей на основные раздражающие население проблемы. В Дом культуры, где была назначена встреча с Игорем Комиссаровым, большая часть людей пришли, чтобы пообщаться с главой Мостовского района Сергеем Ласуновым. Пока одни стояли в очереди на прием к следователю, другие в актовом зале говорили Ласунову об утках, мешающих машинам на проезжей части, стритрейсерах, ужасном состоянии 80% дорог поселка и неблагоустроенности улиц. «Я здесь 20 лет живу, и 20 лет происходит одно и то же, никто не может ничего сделать, чтобы ути не ходили по дороге. У тех, кто ездит на машинах, спросите, как ути бросаются под колеса. Мало ли что может случиться», — возмущается под одобрительные возгласы собравшихся одна жительница Псебая. Другая сетует на отсутствие пешеходного перехода возле школы — его никак не соберутся сделать, а ведь «дети бегают через дорогу к магазину из школы». Со всеми жалобами глава муниципалитета традиционно обещает разобраться, исходя из возможностей бюджета.

То, что отсутствие дорог и благоустройства — действительно основная проблема поселка, понимаешь и по пути к месту убийства Натальи Дмитриевой. Оно находится в трех кварталах от центра Псебая: это поросший травой пригорок над каналом, делящим улицу на две части. Фонарей здесь нет, перейти на другую сторону можно только по узкому металлическому мосту. Когда-то в этом месте можно было пересечь канал на машине, но пару лет назад вода смыла переезд. Денег на новый в местном бюджете не оказалось.

По словам тети Натальи Дмитриевой Елены Меженной, это место по ночам часто выбирают для себя пьяные компании. Поэтому в ночь убийства Натальи никто на шум и просьбы о помощи вовремя не отреагировал. «Соседи услышали какой-то шум. Муж соседки через калитку спросил, что случилось. Ничего не было видно. Из темноты грубый мужской голос ответил, что воспитывает жену. Полицию вызвали уже позже, когда все резко стихло. Сосед вышел второй раз и уже разглядел тело на земле», — рассказывает Меженная. Не реагировать на фразу «воспитываю жену» многим здесь кажется нормальным.

«Обижаться надо на общество» Встреча с Комиссаровым началась в актовом зале Дома культуры, единственном месте поселка, где возможно собрать всех желающих, а их пришло около 100 человек. Судя по разговорам жителей поселка, еще одна большая проблема Псебая — нехватка полицейских. А тем, которые есть, местные не доверяют. Одна из женщин эмоционально рассказывала знакомой, что вызывала полицию множество раз из-за буйного бывшего зятя. «Они приезжают через два-три часа и не помогают, а работают на отписки», — жалуется Галина Портнова. Женщина уверена: все началось три года назад, когда штат полиции сократили — тогда все и перестало нормально работать.

Они приезжают через два-три часа и не помогают, а работают на отписки Галина Портнова, жительница Псебая

В разговор включается сидящий рядом мужчина: «У нас же полиции нет. У нас тут дежурный и два участковых на почти 20 тыс. человек. Для них главное — сделать определенные процессуальные действия и забыть. Я работал здесь в милиции, еще в 90-х, и хорошо понимаю, как все устроено. Многие задавали вопросы про банды, почему случилось убийство. Надо говорить про всю систему, которая устроена так, что решить какую-то проблему невозможно. Многим здесь жаль бывшего главу поселка: у него было два инфаркта. Он, может, и рад бы что-то исправить, но как? Обижаться тут не на кого вообще. Обижаться надо на общество. Мы сами так себя ставим». Разговоры в зале прервались, когда пришел Комиссаров. Представитель СК решил не делать долгих заявлений: он кратко объявил регламент встречи, который предусматривал личный прием жителей в порядке очереди, и поблагодарил журналистов за работу.

«Моя цель — встретиться с местными жителями, которые обеспокоены криминальной обстановкой в поселке. […] Я буду общаться с людьми персонально, не в рамках общей беседы, и все мнения будут доведены до следственной группы. Нам надо понять, что произошло, разобраться, выявить причины. Следствие заинтересовано в получении сведений, касающихся работы правоохранительных органов в поселке, чтобы можно было оценить либо их действия, либо возможное бездействие», — подытожил Комиссаров. Собравшиеся свое отношение выразили утвердительными выкриками «Бездействие-бездействие!». Одна из местных жительниц под общее одобрение зала сразу же заявила, что заранее выражает полное недоверие местным правоохранителям и краевому СК, представители которого тоже прибыли на встречу. Недоверие выражалось и в действиях. Подняться на второй этаж, где сотрудники СК Краснодарского края приготовились принять заявления по другим делам, желающих было немного — а в очереди к Комиссарову с толстыми папками документов стояло несколько десятков человек из всех соседних поселков и даже несколько приехавших за десятки километров из Адыгеи. Все они приняли приезд представителя центрального управления СК за единственный шанс быть услышанными. У каждого — своя сложная история об уголовных делах, которые либо не смогли раскрыть, либо результаты расследований не вызвали доверия.

«Моего сына в 2015 году убили, голову отрезали. Выдали тело в закрытом гробу, — со слезами говорит жительница Псебая Любовь Зинченко. — У Наташи — дети, вот все и поднялись, а у меня — никого. И не нашли виновных. Сейчас следователь позвонил в Краснодар, будут возобновлять дело. Кто-то же должен за это ответить? Ничего у нас не расследуется. Некому помочь…» После приема, который продлился около двух часов, Комиссаров коротко сказал журналистам, что по всем заявлениям будет проведена проверка и дана правовая оценка. Он отметил, что в основном сельчане действительно говорили с ним не о резонансном убийстве, а о местных правоохранителях, которые потеряли доверие жителей муниципалитета. «Думаю, что я буду не последним сотрудником центрального аппарата СК, который сюда приедет. Потому что достаточно много граждан обращались с вопросами, не имеющими непосредственного отношения к делу. Определенную тревогу вызвали у меня заявления граждан по действиям не только СК, но и иных правоохранительных органов и должностных лиц», — завершил свою речь Комиссаров. Сложное дело Разобраться в истории самого убийства со слов родственников и местных жителей невозможно. В рассказах много неувязок. Общается с прессой исключительно Меженная. Остальные члены семьи к журналистам из дома не вышли.

По словам Меженной, тело Натальи сначала записали в морге как неопознанное, затем каким-то образом его опознали, хотя никто из родственников в морг приглашен не был. «Нам привезли закрытый гроб и рекомендовали не открывать. Мы, конечно же, открыли и ахнули — в таком ужасном состоянии было тело. Мы не знаем, кто провел опознание, все это странно, и я надеюсь, что следователи восстановят события», — рассказывает женщина. Федеральные каналы пытались вывести местных жителей на рассказы о банде подростков, которую называют ПЦЕ («Псебайское центральное единство»). На существование такой группы указывали двоюродный брат погибшей и Елена Меженная. Но сейчас на вопросы о банде все лишь разводят руками. Заметно, что многим хочется «попасть в телевизор». Группа женщин, отказавшихся от комментариев для печатных СМИ, около 30 минут вымученно рассказывали на камеру НТВ про все слухи, которые хоть как-то могут заинтересовать корреспондента. Никто из тех, с кем удалось пообщаться, наверняка про банду ничего не слышал.

«Мы на первом собрании впервые услышали о ПЦЕ. Ну то есть как… Слышно было, наверное, что-то, но это не была такая развитая группа. Взрослые знают немного, наверное, больше знают дети», — примерно так складывался разговор группы местных женщин с корреспондентом НТВ. После они разошлись под фразу «Жаль, "Ивушку" закрыли, так бы там собрались, все обсудили». Кафе «Ивушка» было закрыто вскоре после убийства по представлению СК за нарушение пожарной безопасности. Занятий для молодежи в Псебае немного. В поселке три кафе и одна детская художественная школа. По словам местных жителей молодые люди развлекаются тем, что сбиваются в группы в центре поселка и ищут для себя приключений — типичная история для любого маленького населенного пункта. Ситуация, по мнению многих, усугубляется наркотиками. Ходят слухи, будто бармен кафе «Ивушка» торговал запрещенными веществами. Некоторые считают, что подобные вещи происходят при покровительстве правоохранительных органов.

«В прокуратуре у нас преступники, дают наркоманам-малолеткам зеленый свет. Закладки кругом. Казачество никак не участвует в урегулировании этой проблемы», — с жаром рассказывает местная жительница Ирина Клышко. По свидетельствам подруги Натальи Дмитриевой, которая была с ней в кафе, парни в компании открыто говорили о том, что употребляют наркотические средства. «Нападавшие были под какими-то веществами. Нам нужно восстановить численность полицейских. Почему у нас все на самотеке? Дети, которым неинтересно бродить по улицам, сидят дома, смотрят телевизор, сидят в интернетах. А те, кому нужно выплеснуть энергию, агрессию, — они идут в центр, сбиваются в стаи звериные и начинают пугать население, приставать к прохожим и вести себя аморально», — жалуется Меженная. Важно понять мотивы и причины убийства, а не искать банды, говорит нереестровый казак, живущий недалеко от места, где оно произошло. Мужчина представился Виктором Петровичем. «Сейчас неприкаянные пацаны по всей стране есть. Они ничем не заняты, они не могут себя реализовать. Надо смотреть в человека, где у него произошел душевный надлом. А в целом — люди у нас отличные. Лужа грязная, но в ней же отражается чистое небо», — заключает казак.

Что сейчас происходит с семьями предполагаемых убийц — неизвестно. В поселке о них практически ничего не слышно в последние дни. «Бабушка этого 16-летнего парня давно торгует медом на большом рынке. Он даже хвастался, что скоро сам станет медовым королем. Мама держит маленький швейный цех. Говорят, что они сейчас в Псебае», — делится то ли слухами, то ли подробностями Олег Пугач, который помогал семье убитой с похоронами. Твин Пикс по-кубански В местной администрации тем, как о поселке пишут в прессе в связи с убийством, недовольны. С журналистами чиновники Псебая говорить то ли боятся, то ли не могут из‑за разнарядки от начальства. Только один из работников администрации согласился пообщаться на условиях анонимности — и сразу же начал говорить о словах ведущего Владимира Соловьева, призывавшего в утреннем эфире радио «Вести FM» «повесить всех подонков в поселке», который якобы терроризируют бандиты. «Это прекрасный поселок. Я живу здесь сам с детства. Когда услышал комментарии Соловьева, я к нему уважение потерял. Публичное лицо такого уровня не должно озвучивать непроверенную информацию. Двенадцатитысячное население, запуганное кем-то? Я вас умоляю! Какое-то количество молодежи повернутой есть везде. Сколько убийств по стране? Всегда есть люди, способные на такие зверства, но обливать весь поселок грязью... Случилась трагедия, которая могла случиться где угодно», — говорит чиновник.

Убрали полк полиции, и пошла цепная реакция Чиновник из администрации Псебая

Он соглашается: да, проблема подростковой преступности связана главным образом с недостатком полиции. Об этом говорят все жители Псебая. Ночью поселок, который тянется 12-километровой узкой полосой вдоль реки Малая Лаба, остается на попечении одного дежурного. Объяснять, почему довольно крупное поселение осталось фактически без полиции, сотрудники МВД отказываются, привычно отсылая за комментариями в пресс-службу краевого главка. «Убрали полк полиции, и пошла цепная реакция. Но мы справимся. Мое мнение простого жителя: Псебай — одно из красивейших мест, здесь аэроклуб, где стоят частные самолеты, здесь Кавказский биосферный заповедник. Программу Соловьева я смотреть больше не буду. Позор непроверенным сведениям. У нас тут когда-то все звезды эстрады были, а вы говорите захолустье», — завершил разговор мужчина.