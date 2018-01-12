Долуда призвал не превращать перестрелку с участием бывшего казачьего атамана в Ладожской в межнациональный конфликт

Атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда прокомментировал ЧП в станице Ладожской Усть-Лабинского района — там в ночь на 31 декабря при перестрелке в кафе погибли три человека

«Да, произошло страшное. Погибли люди. Задержан по подозрению в убийстве действительно казак. Хотя должен сказать, что на момент преступления он уже сложил с себя полномочия атамана хуторского общества и не числился в реестре Кубанского казачьего войска, о чем свидетельствует его рапорт от 13 ноября прошлого года. Свое решение выйти из войска он мотивировал частыми командировками, длительным отсутствием на территории станицы и в связи с этим невозможностью исполнять атаманские обязанности», — сказал Долуда.

Он добавил, что причиной перестрелки был бытовой конфликт, а не межнациональная рознь.

«Откуда взялось оружие, сейчас выясняют правоохранительные органы. Но это не повод для того, чтобы превращать бытовой конфликт в межнациональную рознь. Кубанское казачье войско — это четко организованная и управляемая структура. Однако даже за пределами войска находятся те, кто начинает комментировать произошедшее и брать на себя излишнюю ответственность, не имея на то ни компетенции, ни полномочий. Это событие продолжает обрастать вбросами различных версий, оценками людей, которые не владеют ситуацией и делают свои собственные выводы, основываясь на домыслах и кем-то пересказанных "страшилках". Несмотря на официальную версию произошедшего, по-прежнему многие "доброжелатели" распространяют огромное количество слухов, которые на сегодняшний день не нашли никакого подтверждения. Таким людям я хотел бы сказать: не надо пытаться влиять на умы общества, сидя дома на диване и не зная истинной картины произошедшего», — добавил атаман ККВ.

Как сообщали Юга.ру, в станице Ладожской в кафе «Огонек» в ночь на 31 декабря застрелили трех мужчин. Двое подозреваемых — мужчины 32 и 34 лет — задержаны. В соцсетях появились различные версии преступления, однако следователи пришли к выводу, что мотивом тройного убийства стал бытовой конфликт.