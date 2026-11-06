Экс-глава МЧС Кубани получил 6,5 лет колонии за поддельные документы
Сергей Штриков лишился звания майора полиции и отправится в колонию за аферу с пожарным депо
6 ноября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что бывшего министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергея Штрикова признали виновным в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Суд установил: в июле 2024 года Штриков велел подчиненным подготовить поддельные документы о нарушениях, якобы допущенных при уже прошедшем аукционе на покупку и установку быстровозводимого модульного здания пожарного депо. Цель — отменить результаты торгов.
Когда тендер провели повторно, победила организация, чьи интересы продвигал подсудимый. За это он рассчитывал получить около 20 млн рублей.
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Из-за действий Штрикова пострадали права и интересы компании, которая выиграла первый аукцион. Ей причинили имущественный ущерб на сумму 14 млн 21 тыс. 199 рублей. На суде бывший глава ведомства вину не признал.
Суд назначил ему 6,5 года лишения свободы. Кроме того, Штриков три года не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Также суд лишил его звания майора полиции. С осужденного в пользу потерпевшей стороны взыскали сумму ущерба — больше 14 млн рублей.
Напомним, утром 16 февраля Штрикова задержали сотрудники ФСБ, когда тот был на вокзале и собирался уехать в отпуск в Сочи. В тот же день его арестовали и обвинили в превышении полномочий.
Как писали Юга.ру, 2 ноября главу Славянского района отправили под стражу. Его подозревают в многомиллионной взятке от похоронного бизнеса.