Мэрия Сочи оправдала ливневку без люка, куда упал ребенок: «Бабушка ориентировалась на местности»

В администрации Сочи прокомментировали трагедию с ребенком, который погиб, упав в ливневую канализацию

«При осмотре места происшествия выяснилось, что на улице Октябрьской в Лазаревском районе Сочи в начале 60-х годов проложили ливневые канавы. Это специальные гидросооружение для приема дождевых вод — траншеи открытого типа, которые проходят по одной из сторон практически на каждой улице поселка. Сооружения принципиально должны быть полностью открыты, проектом не предусмотрены решетки. При залповых тропических ливнях потоки воды могут сорвать решетки. Это может стать угрозой для жизни и здоровья людей», — сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

В сообщении мэрии поясняется, что эти канавы зарекомендовали себя как единственный эффективный метод приема дождевых вод. Отсутствие этих сооружений может привести к потопам. При проектировке было предусмотрено, что тротуар оборудуют только с одной стороны дороги. Он должен находиться на противоположной стороне улицы от траншеи.



«Погибший мальчик оторвался от бабушки и выбежал на улицу, которая не имеет тротуара. Из-за непогоды он упал в ливневку. Бабушка с внуком жили в гостинице напротив. Женщина ориентировалась на местности и знала о наличии этого гидротехнического сооружения. Штормовые предупреждения о ливнях и грозах распространяли за несколько суток. При этом специалисты неоднократно подчеркивали, что необходимо соблюдать меры безопасности», — пояснили в пресс-службе администрации курорта.

Пострадавшую женщину уже выписали из больницы. Планируется, что 5 августа отец ребенка вместе с ней увезут тело погибшего в Татарстан.