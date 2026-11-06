Чемпионат по варке кофе, лекции и фотовыставка. В Краснодаре проходит фестиваль «Песок»

Краснодарский край

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  • © Фото ededchechine, сайт magnific.com
    © Фото ededchechine, сайт magnific.com

В краснодарском Доме книги с 6 по 8 ноября проходит кофейный фестиваль «Песок» (0+)

Пресс-служба краснодарской гастросистемы «Провинциалы» сообщила Юга.ру, что с 6 по 8 ноября проходит кофейный фестиваль «Песок». 

6 и 7 ноября пройдет всероссийский чемпионат по варке кофе в джезве (турке) — специальном сосуде для приготовления напитка. 8 ноября состоится турнир «Кофе и алкоголь», а также церемония награждения победителей.  

Кроме того, 7 ноября состоятся лекции для посетителей:

  • в 11:30 — «Как организовать профильные конкурсы: подводные камни и бонусы» бар-менеджера гастросистемы «Провинциалы»; 
  • в 13:30 — «Дуэль ароматов: кофе и парфюм» парфюмера Оксаны Бганцевой;
  • в 15:30 — «Кофе в искусстве» куратора Киры Дягилевой;
  • в 17:00 — «Кофе в джезве: подача и презентация с вином» чемпиона России по приготовлению кофе Марины Хюппенен. 

Печать за напиток:

Также на площадке организуют мастер-классы для детей по созданию гирлянды, рисованию кофе и сбору обвесов. Посетить их можно будет за донат. 

Помимо этого, будут работать стенды с кофе и зерном, оборудованием, книгами и аксессуарами. Для гостей подготовят фотовыставку, напитки и закуски. 

Фестиваль пройдет до 8 ноября с 10:00 до 19:00 в Доме книги. Вход бесплатный. Подробности можно уточнить у организаторов. 

Как писали Юга.ру, краснодарская кофейня заняла третье место на чемпионате Russian Coffee Cup.

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