Чемпионат по варке кофе, лекции и фотовыставка. В Краснодаре проходит фестиваль «Песок»

В краснодарском Доме книги с 6 по 8 ноября проходит кофейный фестиваль «Песок» (0+)

Пресс-служба краснодарской гастросистемы «Провинциалы» сообщила Юга.ру, что с 6 по 8 ноября проходит кофейный фестиваль «Песок». 6 и 7 ноября пройдет всероссийский чемпионат по варке кофе в джезве (турке) — специальном сосуде для приготовления напитка. 8 ноября состоится турнир «Кофе и алкоголь», а также церемония награждения победителей. Кроме того, 7 ноября состоятся лекции для посетителей: в 11:30 — «Как организовать профильные конкурсы: подводные камни и бонусы» бар-менеджера гастросистемы «Провинциалы»;

— «Как организовать профильные конкурсы: подводные камни и бонусы» бар-менеджера гастросистемы «Провинциалы»; в 13:30 — «Дуэль ароматов: кофе и парфюм» парфюмера Оксаны Бганцевой;

— «Дуэль ароматов: кофе и парфюм» парфюмера Оксаны Бганцевой; в 15:30 — «Кофе в искусстве» куратора Киры Дягилевой;

— «Кофе в искусстве» куратора Киры Дягилевой; в 17:00 — «Кофе в джезве: подача и презентация с вином» чемпиона России по приготовлению кофе Марины Хюппенен.

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Также на площадке организуют мастер-классы для детей по созданию гирлянды, рисованию кофе и сбору обвесов. Посетить их можно будет за донат. Помимо этого, будут работать стенды с кофе и зерном, оборудованием, книгами и аксессуарами. Для гостей подготовят фотовыставку, напитки и закуски. Фестиваль пройдет до 8 ноября с 10:00 до 19:00 в Доме книги. Вход бесплатный. Подробности можно уточнить у организаторов.