Спортсмены из Краснодарского края завоевали золото на чемпионате мира по прыжкам на батуте

Краснодарский край, В мире

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  • Женская сборная России по прыжкам на батуте © Скриншот фото из телеграм-канала Федерации гимнастики России
    Женская сборная России по прыжкам на батуте © Скриншот фото из телеграм-канала Федерации гимнастики России

Кубанские гимнасты одержали победу на ЧМ по прыжкам на батуте в Китае в составе сборных

6 ноября женская сборная России по прыжкам на батуте завоевала золото в командных соревнованиях на акробатической дорожке на чемпионате мира. Турнир проходит в китайском городе Нанкине.

В состав команды вошли спортсменки из Краснодарского края Александра Лямина и Полина Новолокина, а также гимнастки Елена Нейман и Арина Каляндра. Девушки набрали 28 баллов.

Второе место заняла сборная Бельгии с 22 очками, третье — команда Франции с 21 баллом.

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Кроме того, мужская сборная России стала победителем командных соревнований в двойном мини-трампе. В ее составе выступил спортсмен из Краснодарского края Дамиан Козьмин, а также гимнасты Александр Бутько, Илья Пенкин и Тимофей Голубенко.

Российская команда набрала 26 очков. Второе место заняли спортсмены из Португалии (22 очка), третье — из США (19 очков).

Отметим, что это первый за семь лет турнир, на котором российским сборным разрешили выступать с национальным флагом и гимном.

Как писали Юга.ру, 2 ноября кубанские спортсмены завоевали три золота на чемпионате мира по армрестлингу.

Краснодар общество Спорт Спортивная гимнастика

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Спортсмены из Краснодарского края завоевали золото на чемпионате мира по прыжкам на батуте
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