Спортсмены из Краснодарского края завоевали золото на чемпионате мира по прыжкам на батуте

Кубанские гимнасты одержали победу на ЧМ по прыжкам на батуте в Китае в составе сборных

6 ноября женская сборная России по прыжкам на батуте завоевала золото в командных соревнованиях на акробатической дорожке на чемпионате мира. Турнир проходит в китайском городе Нанкине.

В состав команды вошли спортсменки из Краснодарского края Александра Лямина и Полина Новолокина, а также гимнастки Елена Нейман и Арина Каляндра. Девушки набрали 28 баллов.

Второе место заняла сборная Бельгии с 22 очками, третье — команда Франции с 21 баллом.