В Сочи на вице-мэра и директора департамента архитектуры завели дела из-за незаконного строительства дома
В Сочи возбудили уголовные дела в отношении вице-мэра, директора департамента строительства Ивана Бомбергера и главы департамента архитектуры Владимира Малова
Уголовные дела возбудили в рамках расследования, касающегося незаконного строительства 18-этажного дома компании «Ливадия».
Бомбергера подозревают в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он выдал разрешение на строительство многоквартирного комплекса в границах охранной зоны линии электропередачи. Это создало угрозу возникновения ЧС техногенного характера и прекращению подачи электричества, сообщили 24 октября в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Ранее уголовное дело было возбуждено против бывшего первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита. Его задержали еще в апреле. Позже Чермита арестовали. По информации следователей, он необоснованно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию дома, который подлежал сносу.
Во время расследования было установлено, что в сентябре 2016 года Малов не проверил, соответствует ли новая многоэтажка требованиям технических и градостроительных регламентов. Чиновник согласовал мировой договор с застройщиком. При этом в многоэтажке не были закончены работы. Также там не установили систему противопожарной защиты. На чиновника завели дело по ст. 293 УК РФ (Халатность).
В рамках следствия завели дело и на судебного пристава Адлерского районного отдела Сочи УФССП России по краю. По данным СК, он не принял меры для того, чтобы незаконный дом снесли. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).
Также директор сочинского МУП «Водоканал» Сергей Винарский заключил договор на подключение незаконнопостроенной многоэтажки к сетям водоснабжения на безвозмездной основе.
На рабочих местах фигурантов дела и в их домах провели обыски. Следователь намерен просить об аресте вице-мэра Сочи, пристава и директора «Водоканала». Расследование продолжается. Уголовные дела возбудили как на основании материалов следствия, так и информации, которую предоставило УФСБ по Краснодарскому краю и прокуратура.
В пресс-службе мэрии Сочи порталу Юга.ру прокомментировали ситуацию.
«Расследование уголовных дел позволит дать ответы вопросы, которые обозначили следственные органы. Степень вины фигурантов определит суд. В мэрии Сочи предприняты все меры для обеспечения бесперебойной работы в обычном режиме всего городского хозяйства», — сказали в пресс-службе.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи 24 октября задержали директора МУП «Водоканал» Сергея Винарского. Также стало известно о задержании вице-мэра, директора департамента строительства Ивана Бомбергера и главу департамента архитектуры Владимира Малова. Следственный комитет России опубликовал видео обысков у чиновников.
В администрации Сочи уже проводили обыски 17 октября. После них задержали первого вице-мэра Сергея Юрина, бывшего замглавы города Анатолия Рыкова и адвоката Александра Литвинова. Администрация Сочи прокомментировала эти задержания. Позже Юрина, Рыкова и несколько их сообщников арестовали по обвинению в коррупции.
И. о. первого замглавы курорта назначили начальника правового департамента администрации Сочи Константина Михалькова.
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