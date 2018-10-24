В Сочи на вице-мэра и директора департамента архитектуры завели дела из-за незаконного строительства дома

В Сочи возбудили уголовные дела в отношении вице-мэра, директора департамента строительства Ивана Бомбергера и главы департамента архитектуры Владимира Малова

Уголовные дела возбудили в рамках расследования, касающегося незаконного строительства 18-этажного дома компании «Ливадия».

Бомбергера подозревают в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он выдал разрешение на строительство многоквартирного комплекса в границах охранной зоны линии электропередачи. Это создало угрозу возникновения ЧС техногенного характера и прекращению подачи электричества, сообщили 24 октября в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Ранее уголовное дело было возбуждено против бывшего первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита. Его задержали еще в апреле. Позже Чермита арестовали. По информации следователей, он необоснованно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию дома, который подлежал сносу.

Во время расследования было установлено, что в сентябре 2016 года Малов не проверил, соответствует ли новая многоэтажка требованиям технических и градостроительных регламентов. Чиновник согласовал мировой договор с застройщиком. При этом в многоэтажке не были закончены работы. Также там не установили систему противопожарной защиты. На чиновника завели дело по ст. 293 УК РФ (Халатность).

В рамках следствия завели дело и на судебного пристава Адлерского районного отдела Сочи УФССП России по краю. По данным СК, он не принял меры для того, чтобы незаконный дом снесли. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Также директор сочинского МУП «Водоканал» Сергей Винарский заключил договор на подключение незаконнопостроенной многоэтажки к сетям водоснабжения на безвозмездной основе.

На рабочих местах фигурантов дела и в их домах провели обыски. Следователь намерен просить об аресте вице-мэра Сочи, пристава и директора «Водоканала». Расследование продолжается. Уголовные дела возбудили как на основании материалов следствия, так и информации, которую предоставило УФСБ по Краснодарскому краю и прокуратура.

В пресс-службе мэрии Сочи порталу Юга.ру прокомментировали ситуацию.

«Расследование уголовных дел позволит дать ответы вопросы, которые обозначили следственные органы. Степень вины фигурантов определит суд. В мэрии Сочи предприняты все меры для обеспечения бесперебойной работы в обычном режиме всего городского хозяйства», — сказали в пресс-службе.