В Сочи возбудили дело о халатности МУП «Водосток» из-за гибели мальчика в ливневой канаве

В Сочи в рамках расследования дела о гибели мальчика в ливневой канаве возбудили уголовное дело о халатности

Следствие установило, что ливневая канализация была закреплена за МУП «Водосток». С августа 2017 по август 2018 года организация не проводила оценку исправности ливневки. Из-за этого компания вовремя не выявила отсутствие решетки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, 3 августа в Лазаревском районе Сочи во время сильного дождя мальчик упал в ливневую канаву на улице Октябрьской. Позже тело ребенка нашли в море. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В администрации Сочи заявили, что решетка на ливневый коллектор не предусмотрена конструкцией. В мэрии подчеркнули, что бабушка, которая жила с внуком в гостинице напротив места трагедии, знала о том, что на улице есть канава, а штормовые предупреждения о ливнях и грозах распространяли за несколько суток.

Прокуратура края сообщила, что ливневку переделывал хозяин гостиницы. На ней должен был быть щит, но в день трагедии его там не оказалось. Позже стало известно, что владельца гостевого дома будут судить по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).