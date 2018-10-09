Кокорина и Мамаева заподозрили в избиении водителя телеведущей Первого канала

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Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева подозревают в еще одном нападении на человека в Москве

По данным «Московского комсомольца», происшествие с водителем журналиста Первого канала Ольги Ушаковой произошло около 8:00 возле гостиницы «Пекин» на углу улиц Большой Садоваой и 2-й Брестской.

33-летний водитель ждал ведущую в автомобиле Мерседес GLS. Неподалеку на проезжей части хулиганила компания из пяти человек, и мужчина сделал им замечание. После этого молодые люди вытащили водителя из машины и стали бить, а затем скрылись.

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Пострадавшего госпитализировали в больницу имени Боткина с переломом носа и черепно-мозговой травмой. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье за побои.

Как сообщали Юга.ру, утром 8 октября Кокорин и Мамаев устроили дебош в кафетерии Москвы. Инцидент попал на видео.

В Минпромторге заявили, что в драке с футболистами пострадали два сотрудника ведомства — глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак и гендиректор научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергей Гайсин. По факту этого инцидента также возбудили уголовное дело по статье о побоях.

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