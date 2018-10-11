Суд арестовал Мамаева, Кокорина и его брата на два месяца
Тверской суд Москвы арестовал футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла
Все трое заключены под стражу до 8 декабря. Следствие посчитало, что подозреваемые могут скрыться.
В ходе заседания футболисты утверждали, что в обоих случаях — в драке в кафе и около гостиницы «Пекин» — оскорбляли первыми.
Кокорин заявил, что раскаивается в содеянном, извинился перед родителями и клубом и попросил дать возможность загладить вину.
Мамаев заявил, что не собирается скрываться и готов помогать следствию.
«Я хочу публично извиниться перед пострадавшими, я не имел права себе этого позволить, я готов загладить весь моральный и материальный ущерб. Хочу чтобы это донесли до пострадавших», — сказал он.
Мамаев попросил суд не арестовывать его, так как ФК «Краснодар» автоматически расторгнет с ним контракт. Его адвокат ходатайствовал о том, что на видео драки в кофейне Мамаев ничего плохого не делал и был в другой части кафе. Сам Мамаев заявил, что в кафе в драку лез Кокорин, а сам он подошел позже, передает телеграм-канал Mash.
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Как сообщали Юга.ру, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин оказались под следствием из-за участия в двух потасовках в Москве. Они напали на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала. Футболисты стали фигурантами уголовного дела по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).
Футболистов вызвали на допрос 10 октября, после чего задержали на 48 часов. Адвокат Кокорина заявил, что спортсмен участвовал только в драке с Денисом Паком, которую спровоцировал сам чиновник. Позже стало известно, что за эту же драку задержали его младшего брата.
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