Суд арестовал Мамаева, Кокорина и его брата на два месяца

Тверской суд Москвы арестовал футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла

Все трое заключены под стражу до 8 декабря. Следствие посчитало, что подозреваемые могут скрыться.

В ходе заседания футболисты утверждали, что в обоих случаях — в драке в кафе и около гостиницы «Пекин» — оскорбляли первыми.

Кокорин заявил, что раскаивается в содеянном, извинился перед родителями и клубом и попросил дать возможность загладить вину.

Мамаев заявил, что не собирается скрываться и готов помогать следствию.

«Я хочу публично извиниться перед пострадавшими, я не имел права себе этого позволить, я готов загладить весь моральный и материальный ущерб. Хочу чтобы это донесли до пострадавших», — сказал он.

Мамаев попросил суд не арестовывать его, так как ФК «Краснодар» автоматически расторгнет с ним контракт. Его адвокат ходатайствовал о том, что на видео драки в кофейне Мамаев ничего плохого не делал и был в другой части кафе. Сам Мамаев заявил, что в кафе в драку лез Кокорин, а сам он подошел позже, передает телеграм-канал Mash.