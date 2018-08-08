В Сочи хозяин гостиницы открестился от причастности к гибели мальчика в ливневке

Хозяин сочинской гостиницы, которого обвинили в гибели мальчика в ливневке, заявил, что он не имеет к этому отношения

Рядом с местом, где погиб мальчик, на улице Октябрьской, 2, корпус 1 находится гостиница «Санта-Барбара». Ее владелец пообщался с журналистами The Bell, но отказался назвать свое имя. Он заявил, что не имеет отношения к инциденту, который произошел на другой стороне улицы. От подробного комментария мужчина отказался.

Как сообщали Юга.ру, 3 августа в Лазаревском районе Сочи мальчик упал в ливневую канаву, позже его тело нашли в море спасатели. Ребенка безуспешно пыталась спасти бабушка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка.

Позже прокуратура сообщила, что ливневку, где утонул ребенок, переделывал хозяин гостиницы. На ней должен был быть щит.