Один из обвиняемых в убийстве многодетной матери в Псебае не явился на суд

В Краснодарском краевом суде 19 декабря отложили заседание по делу об убийстве многодетной матери в поселке Псебай

В пресс-службе суда порталу Юга.ру сообщили, что один из обвиняемых не пришел в суд. «[Несовершеннолетний обвиняемый] не явился, по этой причине заседание отложили на 22 января. Будет слушаться в Мостовском районном суде», — рассказала представитель суда.