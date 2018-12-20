Один из обвиняемых в убийстве многодетной матери в Псебае не явился на суд

Краснодарский край

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В Краснодарском краевом суде 19 декабря отложили заседание по делу об убийстве многодетной матери в поселке Псебай

В пресс-службе суда порталу Юга.ру сообщили, что один из обвиняемых не пришел в суд.

«[Несовершеннолетний обвиняемый] не явился, по этой причине заседание отложили на 22 января. Будет слушаться в Мостовском районном суде», — рассказала представитель суда.

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Как сообщали Юга.ру, обвиняемыми по делу об убийстве Натальи Дмитриевой проходят 20-летний Савелий Никифоров и 17-летний Максим Бондаренко. Оба парня находятся под арестом, который в начале декабря продлили до 23 мая 2019 года.

Юношей обвинили по ст. 131 (Изнасилование), ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера), ст. 111 (Причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 105 (Убийство), ст. 161 (Грабеж у несовершеннолетнего) и ст. 158 УК РФ (Кража).

Подробности об убийстве многодетной матери в Псебае читайте здесь.

Краснодар Мостовский район Убийство

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