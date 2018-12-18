Глава ТО «Премьера» Гатова возместила объединению 2,5 млн рублей скрытой прибыли

Находящаяся под следствием глава творческого объединения «Премьера» Татьяна Гатова возместила причиненный объединению ущерб до возбуждения уголовного дела

Об этом во время пресс-конференции рассказал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Как сообщали Юга.ру, Гатову заподозрили в превышении должностных полномочий, уголовное дело возбудили в октябре.

По данным УФСБ по Краснодарскому краю, с целью сокрытия прибыли от зарубежных гастролей «Премьеры» руководство творческого объединения подделало документы на сумму 2,5 млн рублей.

РБК пишет, что речь идет о гастролях в Греции — в ноябре 2017 года между «Премьерой» и компанией Blue Media Formats Ltd. был заключен договор на показ там шести спектаклей балета П. Чайковского «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича. Стоимость контракта составила 17 тыс. евро. Однако, по данным следствия, Гатова «вступила в преступный сговор с неустановленными лицами» и дала указание творческому коллективу осуществить 15 дополнительных показов балета в Афинах. Стоимость выступлений составила 37 тыс. 250 евро, однако эти денежные средства не были зачислены на счет учреждения и не были упомянуты в отчете перед региональным минкультом.

По мнению правоохранительных органов, в результате действий Гатовой ТО «Премьера» был причинен материальный ущерб в 2 млн 586 тыс. 260 рублей (по курсу ЦБ РФ на 16 декабря 2017 года).

Табельский на пресс-конференции 18 декабря сообщил, что Гатова признала свою вину и возместила ущерб, причиненный учреждению, в полном объеме до возбуждения уголовного дела, передает «Кубань 24».

Расследование уголовного дела продлили до 3 февраля 2019 года. Гатову временно отстранили от обязанностей гендиректора «Премьеры».