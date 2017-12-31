На Кубани в кафе произошла перестрелка. Погибли 3 человека

Краснодарский край

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

В станице Ладожской Усть-Лабинского района в ночь на 31 декабря произошла перестрелка в кафе

Перестрелка произошла в кафе «Огонек» около 2:00.

«На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили тела трех мужчин с огнестрельными ранениями. Были установлены личности погибших», — сообщили сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На территории Усть-Лабинского района ввели план «Сирена», преступников разыскивали местные силовики и наряды из других районов. В результате подозреваемых — мужчин 32 и 34 лет — задержали в Кореновском районе на посту ДПС. У них изъяли оружие, из которого, предположительно, были произведены выстрелы.

Сейчас подозреваемых передали следователям СУ СК РФ по краю. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства и причины преступления.



Усть-Лабинский район
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