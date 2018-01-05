Стала известна причина перестрелки в станице Ладожской, в ходе которой погибли три человека

Следственный комитет рассказал о ходе расследования убийства трех человек в станице Ладожской Усть-Лабинского района

По данным следствия, в ночь на 31 декабря двое мужчин находились в одном из кафе Ладожской, где между ними и группой других посетителей произошел конфликт, в ходе которого участники нанесли друг другу побои. После указанные мужчины ушли из кафе, но через некоторое время вернулись. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из подозреваемых из автомата произвел выстрелы в посетителя кафе и ди-джея заведения, убив их, после чего вышел на улицу, где выстрелил в сидящего в автомобиле 18-летнего молодого человека. В результате полученного огнестрельного ранения потерпевший также скончался. По уголовному делу назначены судебно-медицинские, баллистическая, дактилоскопическая и техническая экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемые дают показания относительно совершенных преступлений и по словам одного из мужчин, он стрелял в людей, не имевших с ним конфликта, что обусловлено, по его мнению, алкогольным опьянением.

Следствием установлено, что мотивом тройного убийства стал бытовой конфликт. Кроме того, информация о якобы совершенном преступлении погибшими в отношении дочери подозреваемого в убийстве не подтверждается как показаниями самих фигурантов, так и другими материалами уголовного дела. Кроме того, распространенная в социальных сетях информация о совершении якобы изнасилования в отношении другой девушки также не находит своего подтверждения и опровергается самой девушкой, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали «Юга.ру», перестрелка в кафе «Огонек» в ночь на 31 декабря произошла в станице Ладожской Усть-Лабинского района. На месте преступления были обнаружены тела трех мужчин с огнестрельными ранениями.

На территории Усть-Лабинского района был введен план «Сирена», преступников разыскивали местные силовики и наряды из других районов. В результате подозреваемых — мужчин 32 и 34 лет — задержали в Кореновском районе на посту ДПС. У них изъяли оружие, из которого, предположительно, были произведены выстрелы.