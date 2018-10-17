В колледже Керчи при взрыве погибли не менее десяти человек

Крым

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В Керчи в политехническом колледже 17 октября произошел взрыв

По предварительной информации, в учебном заведении произошел взрыв газа. В результате него не менее десяти человек погибли, десятки пострадали, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на республиканский центр медицины катастроф.

На место происшествия выехали бригады скорой помощи.

Происшествия

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