В колледже Керчи при взрыве погибли не менее десяти человек
Крым Наталья Евсикова
В Керчи в политехническом колледже 17 октября произошел взрыв
По предварительной информации, в учебном заведении произошел взрыв газа. В результате него не менее десяти человек погибли, десятки пострадали, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на республиканский центр медицины катастроф.
На место происшествия выехали бригады скорой помощи.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.