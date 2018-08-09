Хозяин гостиницы в Сочи признал, что переделал ливневку, где погиб ребенок

Хозяин гостиницы в Лазаревском районе Сочи признался в том, что переделал ливневую канаву, в которую упал и погиб ребенок

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что мужчина рассказал, что работы по переделке ливневки проводились в 2000-х годах.

О хозяине какой гостинице идет речь, в прокуратуре не уточняют. При этом ранее владелец расположенной рядом с местом трагедии гостиницы «Санта-Барбара» открестился от причастности к гибели мальчика в ливневке.

Как сообщали Юга.ру, 3 августа в Лазаревском районе Сочи мальчик упал в ливневую канаву, позже его тело нашли в море спасатели. Ребенка безуспешно пыталась спасти бабушка. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Позже прокуратура сообщила, что ливневку, где утонул ребенок, переделывал хозяин гостиницы. На ней должен был быть щит, но в день трагедии его там не оказалось.