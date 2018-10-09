Мамаев и Кокорин: скандалы, драки, вечеринки. Просто такая сильная дружба

Утром 8 октября форвард ФК «Зенит» Александр Кокорин и хавбек ФК «Краснодар» Павел Мамаев устроили потасовку в столичном кафе. В результате пострадали двое работников Минпромторга. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о побоях. Позже появилась информация, что незадолго до потасовки Кокорин и Мамаев участвовали в нападении на водителя ведущей Первого канала. По факту избиения также завели уголовное дело. За день до этих происшествий футболисты праздновали десятилетний юбилей дружбы. Юга.ру вспоминают историю скандалов и громкой дружбы Павла Мамаева и Александра Кокорина, в которой были вечеринка с шампанским в Монако, подозрения в гомосексуальности, стрельба и избиение трех человек.

Что случилось? 7 октября в Санкт-Петербурге состоялся матч между местным «Зенитом» и «Краснодаром». Хозяева поля победили со счетом 2:1. Павел Мамаев отыграл весь матч и забил с пенальти единственный гол «Краснодара». Александр Кокорин, недавно оправившийся после травмы, вышел на поле после перерыва, сразу усилив игру хозяев. Вечером того же дня в инстаграме Кокорина появилось их совместное фото с Мамаевым. Кокорин поздравил Мамаева с голом, свой клуб — с победой, а Владимира Путина — с днем рождения. Также в записи он поставил тег #10летдружбы. Отпраздновать юбилей дружбы Кокорин и Мамаев отправились в Москву. Вечером 8 октября появилась информация, что утром того же дня Кокорин и Мамаев стали участниками потасовки в столичном кафе. Инцидент попал на видео.

В драке пострадали два сотрудника Минпромторга — глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак и гендиректор научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергей Гайсин. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о побоях. Адвокат Дениса Пака заявил, что инцидент в кафе основывался на мотивах расовой неприязни. Сегодня утром, 9 октября, стало известно, что Кокорин и Мамаев избили и водителя телеведущей Первого канала. В сети также появилось видео происшествия. По факту произошедшего возбудили еще одно уголовное дело по статье за побои.

Мамаев и Кокорин — хорошие футболисты? Мамаев и Кокорин — основные игроки своих команд, одни из самых высокооплачимаевых футболистов российского чемпионата. По информации Sports.ru, зарплата Кокорина в «Зените» составляет 3,3 млн евро в год (8 место среди всех игроков РПЛ), Мамаев в «Краснодаре» получает 2,4 млн евро в год (22 место среди всех игроков РПЛ). Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Кокорина в 11 млн евро, Мамаева — в 6,5 млн евро. Павлу Мамаев сейчас 30 лет. Свою карьеру он начал в 16 лет в московском «Торпедо». Стал одним из 16 футболистов, кому удалось забить в 17 лет в высшей лиге чемпионата России. В 2007 году из «Торпедо» Мамаев перешел в ЦСКА, в составе которого стал чемпионом России, а также трехкратным обладателем Кубка страны. В 2011 году Мамаева на неделю перевели в дубль команды по дисциплинарным причинам. Позже президент клуба Евгений Гинер объяснил, что Мамаева наказали за попытку снять трусы с соперника на чужой половине поля в матче с «Динамо». В 2013 году Павел Мамаев перешел в «Краснодар», где и играет по сей день. В нынешнем сезоне он провел за команду все 13 матчей, забил три мяча и сделал две голевые передачи. Всего на его счету 282 матча в чемпионатах России.

Александру Кокорину — 27 лет. Дебютировал в 17 лет в составе московского «Динамо». За «бело-голубых» Кокорин играл семь сезонов, за исключением пары месяцев в 2013 году, когда игрок перешел в «Анжи», а затем покинул клуб из-за начавшихся у махачкалинцев проблем с финансированием. В начале 2016 года Кокорин перешел в «Зенит», за который и играет сейчас. В нынешнем сезоне из-за травмы он смог играть только с конца прошлого месяца. За это время успел сыграть в пяти матчах и отметился двумя забитыми мячами. Всего на счету Кокорина 231 матч в чемпионатах России. Кокорин и Мамаев имеют опыт выступления и за сборную России. Кокорин сыграл 48 матчей, Мамаев — 12. Чемпионат мира 2018 года оба пропустили. Мамаева не вызывали в сборную после неудачного выступления команды на чемпионате Европы в 2016 году, а Кокорин не попал в итоговую заявку из-за травмы. Главный тренер сборной Станислав Черчесов отмечал перед началом чемпионатом мира, что Кокорин является основным игроком команды.

Дружба Кокорина и Мамаева Дружба Александра Кокорина и Павла Мамаева стала достоянием общественности в конце 2012 года. Тогда футболисты провели вместе отпуск в Майами, фотографиями из которого активно делились в своих соцсетях. Они посещали игры баскетбольного клуба «Майами Хит», грелись у бассейна, проводили время на вечеринках. На фото Мамаев был постоянно вместе с Кокориным, в их окружении не было девушек. Футболисты часто обнимались в кадре, а на одном из снимков Кокорин целовал Мамаева в щеку. Одну из совместных фотографий с Кокориным Мамаев выложил с подписью «Люблю его».

В комментариях в соцсетях многие предположили, что Мамаев и Кокорин — гей-пара. Однако в последующих интервью футболисты опровергли это предположение. «Мне даже и в голову не могло прийти, в какую сторону уйдет это обсуждение! Но каждый, в меру своей испорченности, видит то, что хочет видеть. И то, что близко именно ему. Когда я прочитал весь тот бред, что вывалился в интернете, то понял, сколько же у нас испорченных людей! А что [в этих фотографиях] провокационного? Два друга на отдыхе... Честно говорю: не предвидели. Может быть, потому, что даже и не думали в этом направлении», — рассказал Павел Мамаев в январе 2013 года в интервью «Спорт-Экспрессу». По его словам, они с Кокориным «года три-четыре назад оказались вместе на сборе молодежки в Турции, познакомились, нашли много общих интересов». По приезду в Москву познакомились и их девушки, они стали часто проводить время вместе. Точку в вопросе о возможных гомосексуальных отношениях поставил и Александр Кокорин. В интервью «Советскому спорту» он заявил: «Смешно было узнать, что на наши снимки кто-то реагировал вопросом: "А какой они ориентации?". Объясняю: я Пашу знаю очень давно, еще со школьных времен. На поле были соперниками, но в жизни сдружились. Он мне как брат».

Вечеринка в Монако и шампанское за (2)50 тысяч евро Еще одна громкая история, связанная с дружбой Мамаева и Кокорина, произошла летом 2016 года, когда футболисты были в отпуске после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы 2016 года. Тогда портал Life сообщал, что в ночном клубе Twiga в Монте-Карло футболисты заказали около 500 бутылок шампанского стоимостью около 500 евро за бутылку и угощали других посетителей заведения. Позже «НТВ» сообщило, что стоимость шампанского не превышала 50 тыс. евро. После этого «Краснодар» и «Зенит» перевели футболистов в молодежный состав за нанесенный репутации ущерб. Также их лишили месячной зарплаты. Это почти 500 тыс. евро. «Краснодар» заменил билборды в городе и баннер на сайте с изображением Мамаева. Новость дошла даже до Кремля, Дмитрий Песков рассказал, что Путин слышал об этой ситуации. Позже и Кокорин, и Мамаев публично извинились, однако оба настаивали на том, что СМИ неправильно преподнесли информацию об их отдыхе в Монако. В декабре того же года, отдыхая на Мальдивах, футболисты записали видео с пародией на песню группы «Ленинград» «В Питере — пить»: припев песни был изменен на «С Мамаевым — пить, с Кокориным — пить». Видео было опубликовано в инстаграме Кокорина с подписью «Life.ru 💥💥💥», явно отсылая к эпизоду в Монте-Карло.

Другие скандалы Кокорин и Мамаев становились героями скандальной хроники и поодиночке. Так, например, уход Павла Мамаева из ЦСКА в 2013 году связывают с конфликтом с тогдашним главным тренером команды Леонидом Слуцким. Сам Мамаев подтверждал в интервью, что у него были разногласия со Слуцким, однако призвал не преувеличивать их масштаб. Со Слуцким Мамаев встретился в 2016 году в составе сборной России. Тогда в СМИ появилась информация, что Мамаев оскорбил Слуцкого в раздевалке, после чего подрался с полузащитником сборной Романом Широковым. Однако позже все участники предполагаемого конфликта заявили, что эта информация не соответствует действительности. В начале 2013 года после смерти криминального авторитета Аслана Усояна, также известного как «Дед Хасан», Мамаев выложил его фото в своем инстаграме с подписью «Вечная память». Бывший одноклубник Мамаева по ЦСКА Сергей Игнашевич так прокомментировал поступок Павла: «Кокорин и Мамаев — большие приколисты. От них всего можно ожидать. Думаю, надо чуть проще относиться к их деятельности в интернете».

В 2015 году тогдашний тренер «Краснодара» Андрей Тихонов так рассказывал о характере Мамаева: «Он сложный человек. Впрочем, все умные футболисты сложные. Все тренеры радовались бы, если б сильные игроки были белыми и пушистыми. Но такого не бывает. Паша — не исключение. Возможно, он покинет "Краснодар". Замечу — не по игровым качествам. Поймите: все, что происходит внутри команды, рассказывать нельзя. У меня очень хорошие отношения с Пашей. По своему уровню он футболист сборной, но ему нужно кое-что пересмотреть в себе, чтобы играть в ней». Кокорин также иногда становился героем новостей вне контекста футбольных событий. В конце 2014 года портал Life опубликовал фото, где Кокорин отдыхает с обнаженными девушками. Событие стали широко обсуждать в том числе и потому, что тогда Кокорин состоял в отношениях с Дарьей Валитовой. На их отношения публикация этих фото никак не повлияла. «Я просто пиарился!» — так Кокорин прокомментировал все это. В конце прошлой зимы его поймали в Москве за езду по встречке на Bentley. Кокорина лишили водительских прав на четыре месяца. По словам представителя футболиста, по встречной полосе Кокорин ехал из-за стертой разметки, но все равно раскаивается в своем проступке. Позже стало известно, что футболист в этот же день, но уже на другом автомобиле — Rolls Royce — семь раз сильно превысил скорость в разных районах столицы. В конце прошлого года Кокорин стрелял из пистолета на свадьбе друга в Северной Осетии. «Ничего особенного. Свадьба в Осетии», — написал футболист на своей странице в инстаграме.