Ливневку в Сочи, где утонул ребенок, переделывал хозяин гостиницы. На ней должен был быть щит
Прокуратура в ходе проверки выявила изменение конструкции ливневой канализации в Сочи, где утонул мальчик
Проверка была организована после ЧП. В пресс-службе ведомства сообщили, что участок ливневки, в которую упал ребенок, был перестроен: желоб закрывался специальным щитом, но в день трагедии оказался открыт.
«По текущей информации, хозяин гостиницы [расположенной рядом] переделал ливневку. В одном месте был обустроен желоб, над ним было отверстие, которое накрывали щитом — его можно было поднимать, чтобы вытаскивать застрявшие ветки и мусор. Щит обычно был на месте, а в момент трагедии его там не оказалось, он был в стороне», — цитирует представителя прокуратуры ТАСС.
Сейчас сотрудники ведомства проверяют соблюдение требований законодательства о водоотведении и водоснабжении, а также о содержании муниципального имущества. В частности, они работают с сотрудниками гостиницы и муниципального предприятия «Водосток», ответственного за содержание ливневки.
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Как сообщали Юга.ру, 3 августа в Лазаревском районе Сочи мальчик упал в ливневую канаву на ул. Октябрьской. Его пыталась спасти бабушка: она прыгнула в воду и попыталась достать ребенка, но его унесло течением. Позже тело мертвого ребенка нашли в море. Мальчика похоронят на родине — в Татарстане. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка.
В администрации Сочи заявили, что ливневые канавы на этой улице проложили в начале 60-х годов, и решетка на ливневый коллектор не предусмотрена конструкцией. В мэрии подчеркнули, что бабушка, которая жила с внуком жили в гостинице напротив места трагедии, знала о том, что на улице есть канава, штормовые предупреждения о ливнях и грозах распространяли за несколько суток. Закрывать канавы решетками, по мнению мэрии, небезопасно, потому что их может сорвать во время дождей.
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