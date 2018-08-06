Ливневку в Сочи, где утонул ребенок, переделывал хозяин гостиницы. На ней должен был быть щит

Прокуратура в ходе проверки выявила изменение конструкции ливневой канализации в Сочи, где утонул мальчик

Проверка была организована после ЧП. В пресс-службе ведомства сообщили, что участок ливневки, в которую упал ребенок, был перестроен: желоб закрывался специальным щитом, но в день трагедии оказался открыт.

«По текущей информации, хозяин гостиницы [расположенной рядом] переделал ливневку. В одном месте был обустроен желоб, над ним было отверстие, которое накрывали щитом — его можно было поднимать, чтобы вытаскивать застрявшие ветки и мусор. Щит обычно был на месте, а в момент трагедии его там не оказалось, он был в стороне», — цитирует представителя прокуратуры ТАСС.

Сейчас сотрудники ведомства проверяют соблюдение требований законодательства о водоотведении и водоснабжении, а также о содержании муниципального имущества. В частности, они работают с сотрудниками гостиницы и муниципального предприятия «Водосток», ответственного за содержание ливневки.