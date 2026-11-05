В Краснодаре проезд на трех автобусных маршрутах подорожает до 61 рубля

В краснодарских маршрутках № 60, 61 и 77 проезд станет дороже на 6 рублей. Горожане возмущены

4 ноября телеграм-канал «Типичный Краснодар» сообщил , что с 7 ноября стоимость проезда на маршрутах № 60, 61 и 77 повысится до 61 рубля. Об этом рассказал читатель сообщества, прикрепивший фото объявления, размещенного в салоне одной из маршруток.

Все три маршрута обслуживает перевозчик ООО «Респект». Автобус № 60 связывает Краснодарскую ТЭЦ с торговым центром OZ Mall, № 61 курсирует от улицы 1 Мая до OZ Mall, а № 77 — из Юбилейного микрорайона до OZ Mall.

В комментариях пользователи негативно отреагировали на новость:

«61-ю маршрутку по утрам жду полчаса, и она приходит забитая людьми. А другого транспорта из Пашковки до КМР просто нет».

«Очень удобно будет водителям со 100 рублей давать сдачу».

«А зачем мелочиться? 61-й маршрут — 61 рубль, 77-й маршрут — 77 рублей».

«Они вообще неадекватные, что ли? 55 рублей и так много, а тут уже 61. Вместо того чтобы повышать плату за проезд, лучше бы пенсионерам пенсии повысили».