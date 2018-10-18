Число погибших в керченском колледже увеличилось до 21 человека

Количество погибших при взрыве и стрельбе в политехническом колледже в Керчи возросло до 21 человека

В Министерстве здравоохранения России подтвердили, что количество погибших выросло до 21 человека, передает «Интерфакс».

На сайте правительства Республики Крым опубликовали официальный список погибших. Информация предоставлена на 4:00 18 октября. В списке 19 фамилий.

Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.

Еще одним погибшим считают Владислава Рослякова, который устроил стрельбу в колледже и покончил с собой.

Как сообщали Юга.ру, в политехническом колледже в Керчи 17 октября произошли стрельба и взрыв. В учеников стрелял студент четвертого курса этого учебного заведения. По предварительной информации, в ЧП пострадали 40 человек. Их имена опубликованы здесь. Установлено, что среди погибших были жители Краснодарского края.