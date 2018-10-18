Число погибших в керченском колледже увеличилось до 21 человека
Количество погибших при взрыве и стрельбе в политехническом колледже в Керчи возросло до 21 человека
В Министерстве здравоохранения России подтвердили, что количество погибших выросло до 21 человека, передает «Интерфакс».
На сайте правительства Республики Крым опубликовали официальный список погибших. Информация предоставлена на 4:00 18 октября. В списке 19 фамилий.
- Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения
- Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения
- Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения
- Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения
- Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения
- Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения
- Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения
- Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения
- Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения
- Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения
- Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения
- Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения
- Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения
- Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения
- Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения
- Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения
- Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения
- Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения
- Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.
Еще одним погибшим считают Владислава Рослякова, который устроил стрельбу в колледже и покончил с собой.
Как сообщали Юга.ру, в политехническом колледже в Керчи 17 октября произошли стрельба и взрыв. В учеников стрелял студент четвертого курса этого учебного заведения. По предварительной информации, в ЧП пострадали 40 человек. Их имена опубликованы здесь. Установлено, что среди погибших были жители Краснодарского края.
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