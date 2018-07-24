Двоих мужчин будут судить за перестрелку в кафе в станице Ладожской

Двоим мужчинам, устроившим перестрелку в кафе «Огонек» Усть-Лабинского района 31 декабря 2017 года, предъявили обвинение

Дело в отношении 35-летнего жителя Усть-Лабинска и его 33-летнего пособника направили в Краснодарский краевой суд. Одного их них обвиняют в убийстве трех человек общеопасным способом и незаконном обороте оружия, его напарнику предъявили обвинение в пособничестве в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 31 декабря в 20:00 в кафе «Огонек» в станице Ладожской произошла перестрелка, в которой погибли три человека. По предварительным данным, двое пьяных мужчин находились в заведении, где между ними и другими посетителями произошла драка. Один из мужчин из автомата выстрелил в посетителя кафе и ди-джея заведения. Они скончались на месте. После этого мужчина вышел на улицу и застрелил 18-летнего молодого человека, который сидел в автомобиле. Затем злоумышленник спрятал оружие и боеприпасы в лесополосе.

Позже выяснилось, что один из подозреваемых — казак, бывший атаман хуторского общества, который с 13 ноября 2017 года не числится в реестре Кубанского казачьего войска. Вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда пообещал помочь семье подозреваемого в тройном убийстве.

«Ни его жена, ни маленькие дети ни в чем не виноваты. Мне очень жаль, что отдельные граждане просто воспользовались ситуацией и на фоне трагического события, которое унесло жизни людей, пытаются в публикациях и комментариях очернить казачество», — добавил Долуда. Также он призвал не превращать перестрелку в межнациональный конфликт.

Преступников задержали по горячим следам. Ранее в социальных сетях распространяли сведения и предположения о мотивах тройного убийства и якобы совершенных других преступлениях в станице в этот день. Следователи проверили информацию, но не нашли подтверждений.